Wer seine große Zeit vor der Erfindung des Internets hatte, der oder die ist im kollektiven Gedächtnis oft unterrepräsentiert. So geht es auch Maria Schell, die am 15. Januar 100 Jahre alt geworden wäre. Die Älteren werden sich vielleicht noch an „Die glückliche Familie“ erinnern, dem von 1987 bis 1991 ausgestrahlten ARD-Vorabendserien-Hit, der ihr letzter großer Erfolg war. Aber dass Maria Schell von den späten Vierziger- bis in die Siebzigerjahre ein Weltstar war, mit dem sich aus dem deutschsprachigen Raum gerade noch Marlene Dietrich, Romy Schneider und Hildegard Knef vergleichen lassen, ist kaum mehr präsent.