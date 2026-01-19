Wer seine große Zeit vor der Erfindung des Internets hatte, der oder die ist im kollektiven Gedächtnis oft unterrepräsentiert. So geht es auch Maria Schell, die am 15. Januar 100 Jahre alt geworden wäre. Die Älteren werden sich vielleicht noch an „Die glückliche Familie“ erinnern, dem von 1987 bis 1991 ausgestrahlten ARD-Vorabendserien-Hit, der ihr letzter großer Erfolg war. Aber dass Maria Schell von den späten Vierziger- bis in die Siebzigerjahre ein Weltstar war, mit dem sich aus dem deutschsprachigen Raum gerade noch Marlene Dietrich, Romy Schneider und Hildegard Knef vergleichen lassen, ist kaum mehr präsent.
Maria Schell zum 100. Geburtstag: Ihre Tochter erinnert sich
Sie war ein Weltstar, kein „Seelchen“: Marie Theres Relin würdigt mit Buch, Hörbuch und musikalischer Lesung ihre Mutter Maria Schell – unter dem Titel „Yes, We Schell“.
