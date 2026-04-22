„Lachen ist eine Waffe“, sagt Maria Kalesnikava, und wenn die jemand zu bedienen versteht, dann sie. Strahlend und energetisch betritt die Musikerin und Bürgerrechtlerin, die wegen ihres Engagements für Demokratie bis vor Kurzem fünf Jahre lang in Belarus inhaftiert war, unter viel Applaus die Bühne im Münchner Literaturhaus. „Es gab viel Platz für Humor im Gefängnis“, sagt sie in ihrer Rede sarkastisch. Diktatoren würde das zwar missfallen. Doch Kalesnikava hat sich selbst von Isolationshaft und schwerer Erkrankung nicht brechen lassen: „Ich habe immer gelacht.“