Von Sabine Buchwald, Philipp Crone, Martina Scherf und Stefanie Witterauf

Inszenieren

Sie wollen hoch hinaus. Der Merrell Hiking Club Deutschland ist eine inklusive, von Frauen geführte Gruppe, die alles rund ums Wandern erkunden wollen. Also auch, wie sich die Natur am besten inszenieren und am geschicktesten fotografieren lässt, ein wenig professioneller als das obligatorische Gipfel-Selfie. Tipps zum goldenen Schnitt und guten Fotos bei ungünstigen Lichtverhältnissen gibt die Outdoor-Influencerin Anni Goetze gleich auf dem Feld, beziehungsweise auf dem Berg. Am 16.8. findet eine Wandertour für Frauen auf die Rotwand im Mangfallgebirge statt, an der aber auch Männer teilnehmen dürfen. Los geht es um 10 Uhr vom Busparkplatz in der Erhardstraße in der Isarvorstadt, Tickets können für 12 Euro online gebucht werden. Geleitet wird die Tour zudem von den Bergführerinnen Laura Schütt und Sabrina Marty. Eine gewisse Grundkondition sei erforderlich bei 14 Kilometern und etwa 750 Höhenmetern. Daran fehlt es Goetze auf jeden Fall nicht. Schon als Kind war sie in den Bergen, allerdings weniger zum Wandern, mehr zum Skifahren. Als sie selbst Mutter wurde und ihre Tochter Lotta ein halbes Jahr alt war, ging sie im Sommer wandern. Von ihren Ausflügen machte sie Fotos, lud sie auf Instagram hoch. Nun arbeitet die Grundschullehrerin nebenbei als Fotografin. Sie rät, Snacks mitzunehmen wie Riegel oder Obst, und genug Flüssigkeit. Zum Zwiebelprinzip mit mehreren Lagen Kleidung und besonders zu guten Schuhen. Drückt der oder läuft man sich Blasen, wird eine Wanderung schnell zur Qual. Bei der Tour Mitte August sind daher Wanderschuhe Pflicht, Turnschuhe und Sandalen sogar verboten. Auch ganz wichtig: Handy nicht vergessen.

Reden

Detailansicht öffnen Schauspielerin Maria Furtwängler kommt zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Vom 25. bis 27. Oktober werden heuer die Münchner Medientage stattfinden. Im Werksviertel kommen dazu drei Tage lang mehr als 350 Kommunikationsexpertinnen und -experten zusammen. Themenschwerpunkte sind unter anderem Künstliche Intelligenz, Streamingprojekte, Podcasts, Social Media und Marketing. Nun wurden einige Rednernamen bekannt, darunter sind die Münchner Schauspielerin Maria Furtwängler (Foto) und der US-Produzent Evan Shapiro. Zugesagt haben zudem Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und die Vorsitzende des deutschen Ethikrats, Alena Buyx. Mehr unter medientage.de

Ehren

Detailansicht öffnen Lena Gorelik. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Sie lebt mit mehreren Kulturen, und sie versteht es meisterlich, ihre Lebenserfahrungen in Prosa zu verwandeln. Lena Gorelik gehört zu den wichtigen Stimmen der jüngeren deutschen Literatur. Ihr zuletzt erschienener autobiografischer Roman "Wer wir sind" (Rowohlt) wurde von der Kritik hoch gelobt. Sie behandelt darin das Thema der Emigration und den Neuanfang im Westen, das Suchen und Finden der eigenen Identität, als Migrantin, als Frau, als Jüdin, als Deutsche. Goreliks Werke sind aber auch ein Spiegel der deutschen Gesellschaft. 1981 in Sankt Petersburg geboren, kam Gorelik als Elfjährige mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland. Sie absolvierte die Deutschen Journalistenschule und studierte Osteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Neben Büchern und Essays schreibt Gorelik auch Theaterstücke und Hörspiele sowie Essays und Reportagen. Die in München lebende Schriftstellerin erhält den diesjährigen Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt, der im November verliehen wird.

Feiern

Detailansicht öffnen Christian Ude. (Foto: Robert Haas)

Nur wenige Künstlergruppen überdauern eine so lange Zeitspanne. Der Münchner Seerosenkreis feiert sein 75-jähriges Bestehen mit der Ausstellung "Neue Blüten - Nympheae Agens" im Münchner Künstlerhaus. Dorthin laden die Seerosen-Sprecher Petra Herrmann und Tobias Krug am Mittwoch, 16. August, zum Literatenabend. Alt-Oberbürgermeister Christian Ude wird sein eigenen, heiteren Blick auf die Bildende Kunst werfen. Katinka Schneweis tauscht sich mit Sybille Engels über ihre künstlerischen Arbeiten aus. Wandkünstler Martin Blumöhr befragt die diesjährige Seerosen-Preisträgerin Sinda Dimroth zu ihrem Leben und Schaffen, und die Schriftstellerin Alma Larsen liest aus ihren Schriften. Barbara Mahr begleitet den Abend mit Gesang und Gitarre. An der Ausstellung sind mehr als 30 Münchner Künstlerinnen und Künstler beteiligt, mit Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen und Fotografien. Der Seerosenkreis symbolisierte einst einen wichtigen Teil der Münchner Nachkriegskultur. Er entstand 1948 in der namensgebenden Schwabinger Gaststätte "Seerose", als Treffpunkt der Künstler, die den Krieg und die Verfemung durch das Naziregime überlebt hatten. Teilnehmer am Stammtisch waren unter anderen der spätere Stadtrat Franz Forchheimer, der spätere Verleger Hans-Jörg Dürrmeier und Hans-Jochen Vogel, der spätere Oberbürgermeister von München. Irgendwann trennten sich Schriftsteller und Bildende Künstler, da die "Seerose" zu klein wurde. Die Literaten gingen in die Schwabinger Seidlvilla, die Bildenden Künstler ins Münchner Künstlerhaus. Doch beide Gruppen fühlen sich immer noch zusammengehörig. (Die Ausstellung läuft bis 25. August).

Gratulieren

Detailansicht öffnen Josef Zapf. (Foto: Niederbayerischer Musikantenstammtisch)

"Das ist pure Anarchie, das ist ein Stammtisch", sagt Joseph Zapf über seine Gruppe. Die nennt sich Niederbayerischer Musikantenstammtisch und spielt seit vielen Jahren in Münchner Wirtshäusern, so dass nun Hobby-Gitarrist und Oberbürgermeister Dieter Reiter dem Münchner Klarinettisten gar eine kleine verbale Girlande zu dessen am Montag zu begehenden 60. Geburtstag gewunden hat. "Sie sind ein Musikant mit Leib und Seele", schreibt Reiter, "der die Verwurzelung regionaler Musik in der Münchner Gesellschaft als selbstverständlichen Teil der musikalischen Alltagskultur begreift." Dabei vernetze Zapf die unterschiedlichsten Musiker.