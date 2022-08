Das Lenbachhaus erweitert seine Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter: Mit dem Gemälde "Blumen und gelbe Disteln" (1913) und dem Webteppich "Hellrote Formen auf verschiedenem Grau" (1935/50) konnten mit Hilfe des Fördervereins zwei bedeutende Werke von Maria Franck-Marc angekauft werden. Ersteres steht durch seine expressive Farbigkeit und seinen Bildaufbau für ihre malerische Schöpfung der 1910er-Jahre. Das Lenbachhaus verfügt nun offiziell über die größte Auswahl an Maria Franck-Marc-Werken an einer öffentlichen Institution. Vier weitere Arbeiten der Künstlerin befinden sich bereits seit 2017 und 2019 im Haus. Der Sammlungsbestand beinhaltet zudem Werke von den Begründern des Blauen Reiter, Franz Marc und Wassily Kandinsky, sowie auch von Künstlerinnen und Künstlern wie August Macke, Gabriele Münter und Marianne von Werefkin. Eine Auswahl an Werken Maria Franck-Marcs ist derzeit in der Ausstellung "Gruppendynamik - Der Blaue Reiter" zu sehen.