11. Oktober 2018, 18:49 Uhr Maria Driesel Chancen nutzen

Oft sind es eigene Erlebnisse oder Erfahrungen, aus denen eine große Geschäftsidee entsteht. Die Münchner Firma Inveox jedenfalls wäre nie gegründet worden, wenn Maria Driesel, 29, nach ihrem Grundstudium an der TU München nicht an einem Austauschprogramm in Arkansas teilgenommen hätte. Dort hat die damalige Masterstudentin eher zufällig in einem Gespräch mit einem Pathologen von der Häufigkeit vertauschter Laborproben erfahren. Sie war elektrisiert von der Idee, eine Lösung für dieses manchmal lebensbedrohliche Phänomen zu finden. Zurück in München, trifft sie auf Dominik Sievert, 28. Sein Interesse für "smarte Labors" reicht zurück in die Jugendzeit, als er sich durch die Krebserkrankung des Großvaters mit der Fehlerproblematik in Laboratorien konfrontiert sieht. Die junge Wirtschaftsingenieurin und der Molekular-Biotechnologe überlegen fortan gemeinsam, wie Fehlerquellen beseitigt werden könnten. Sie besuchen Arztpraxen, Krankenhäuser, Labore und sprechen mit dem Personal. Dabei finden sie heraus: Häufigste Ursache für Unregelmäßigkeiten bei den vielen manuellen Schritten sind menschliche Fehler.

Sie arbeiten an einer digital gesteuerten Automatisierungslösung und gründen im Frühjahr 2017 Inveox. Die Firma in Garching entwickelt sich rasant. Derzeit sind dort gut 50 Voll- und Teilzeitkräfte beschäftigt. Sie haben es geschafft, dass der Prototyp demnächst in Serie geht. Noch heuer soll das weltweit erste Automatisierungssystem für Gewebeproben-Eingang an Kunden geliefert werden. Maria Driesel ist stolz auf ihren Werdegang und dass die Arbeit von Inveox "einen gesellschaftlichen Nutzen" hat. Sie möchte, dass ihr Weg für andere Frauen ein gutes Beispiel ist. In einem "sehr persönlichen" Vortrag wird sie diesen Freitag über berufliche Träume und Erfolgsrezepte sprechen: "Chancen erkennen und nutzen", das ist ihr Credo.