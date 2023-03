Wer war Maria Callas? "Sie ist ... in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen, aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch, was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst." Dieser Satz von Pier Paolo Pasolini ist für Eva Gesine Bauer so etwas wie der Schlüssel zur Persönlichkeit der Sängerin.

Die Münchner Autorin Eva Gesine Baur will Maria Callas vom Klatsch und all den Wanderlegenden befreien, die so hartnäckig an ihr kleben. Jetzt ist ihre Biografie über die Opernsängerin erschienen, deren 100. Geburtstag heuer gefeiert wird.

Von Jutta Czeguhn

Voraussichtlich Ende Juli kommen bankfrisch Zwei-Euro-Münzen mit dem Konterfei von Maria Callas in den Umlauf, Anlass ist der 100. Geburtstag der Diva im Dezember. Auch an neuen Publikationen wird es im Jubiläumsjahr wohl nicht mangeln. Im Münchner C. H. Beck Verlag ist gerade Eva Gesine Baurs Biografie "Maria Callas. Die Stimme der Leidenschaft" erschienen. Die Münchner Sachbuchautorin, Jahrgang 1960, die ihr fiktionales Werk unter dem Pseudonym Lea Singer veröffentlicht, verehrt die Sängerin seit Kindheitstagen. Man trifft Baur zum Gespräch im Münchner Literaturhaus, wo sie am 16. März ihr Buch vorstellt:

SZ: "Überflüssig" - mit diesem Wort beginnen Sie Ihre Callas-Biografie, Sie schildern die Zweifel, die Sie überkamen, nachdem Sie den Vertrag mit dem Verlag über das Buchprojekt unterzeichnet und in Vorbereitung zigtausend Seiten gelesen hatten. Ist das Koketterie?

Eva Gesine Baur: Nein, und mein Verlag weiß das. Als ich gefragt wurde, ob ich eine Biographie über Franz Liszt schreiben wolle, habe ich nach drei, vier Monaten intensiver Vorbereitung Nein gesagt, ich konnte nichts Neues dazu erzählen. Ich muss brennen für einen Stoff und das, was ich mitteilen will, sonst kann ich eine Biografie nicht so schreiben, dass ich sie anderen zumuten möchte.

Für Maria Callas brennen Sie sehr offensichtlich, woher rührten dann diese Zweifel?

Ich wollte keine Biografie schreiben, die sich nur aus vielen schon vorhandenen Biografien bedient, das finde ich überflüssig, eine Irreführung des Lesers und noch dazu geistigen Diebstahl. Für mich war die Frage: Womit kannst du es begründen, dass es dieses Buch noch braucht.

Diesen Heureka-Moment hat es dann aber gegeben?

Den gab es, als ich einen Satz von Pier Paolo Pasolini über Maria Callas las: "Sie ist ... in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen, aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch, was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst." Das trifft es genau, dieser unlösbare Konflikt macht sie aus, ihre Kunst, ihre Persönlichkeit, ihr Schicksal. Ich habe keine Formel gesucht, die alles an ihr erklärt, aber dieser Satz hat eine Tür aufgestoßen und mir den Zugang zu Unbekanntem eröffnet.

Detailansicht öffnen Seelenverwandte: Pier Paolo Pasolini und Maria Callas beim Dreh von "Medea" 1969 in der Türkei. (Foto: STRINGER/AFP)

Maria Callas hat 1969 in Pasolinis Film "Medea" an der Seite von Laiendarstellern gespielt. Was verband die beiden? Sie widmen Pasolini ja viel Raum in Ihrer Biografie.

Diese Biografie war für mich eine archäologische Arbeit. Viel Schutt, der Maria Callas verdeckt, Klatsch, Gerüchte, Wanderlegenden mussten weggeräumt werden, um zu den tiefen Schichten vorzudringen. Pasolini und Callas verband eine Seelenverwandtschaft, beide hatten diese Radikalität, diese Kompromisslosigkeit, diese Besessenheit, beide waren extrem leidenschaftlich und extrem verletzbar. Beide litten an unverheilten Wunden aus der Kindheit und Jugend, die sie zu kaschieren versuchten. Zudem schrieb Pasolini Lyrik von großer Musikalität, auch das hat sie verbunden.

Detailansicht öffnen Die Münchner Autorin Eva Gesine Baur, die ihre Romane unter dem Pseudonym Lea Singer schreibt, hat unter anderem Musikwissenschaften und Gesang studiert. (Foto: Irene Zandel)

Wann haben Sie Maria Callas zum ersten Mal singen gehört?

Als Kind, bei meinem Großvater, er schwärmte für große Frauenstimmen. Immer wenn ich bei ihm in Lugano war, wurde Callas aufgelegt. Wir waren ein verschworenes Team. Meine Großmutter mochte nur Tenöre, über Maria Callas hat sie nur gesagt: "Die schreit."

Hatte Ihr Großvater Maria Callas noch live erlebt?

Er hat sie ein Mal gehört, ich weiß aber nichts Näheres darüber, er starb, als ich Teenager war.

Nach was haben Sie gesucht bei Ihrer Arbeit?

Es heißt, ein Biograf müsse einen Standpunkt haben, das sei unerlässlich. Ich habe etwas Anderes versucht, ich wollte viele Standpunkte beziehen und Maria Callas in ihre Zeit stellen und von allen möglichen Seiten her beleuchten, um sie kreisen, ihre Rückseite zeigen, die sie vielleicht gar nicht zeigen wollte. Und ich wollte Menschen aus ihrem Umfeld ins Bild bringen, die man bisher kaum beachtet hat.

Das hört sich nach filmischem Erzählen an.

Vielleicht ist es das, weil mir daran liegt, meine Protagonisten erlebbar zu machen. Ich versuche im Sachbuch wie im Roman, Räume zu schaffen, so präzise und detailgenau wie möglich, damit sich der Leser in ihnen bewegen und mitgehen kann zu dem, wohin ich ihn führen möchte. Es liest sich romanhaft, wie bei mir die Ankunft von Maria mit ihrer Mutter in Athen geschildert wird, aber das beruht alles auf recherchierten Fakten, ob es die Verkehrsmittel, die Kleider, das Wetter betrifft. Bis sich etwas leicht liest, ist es Schwerstarbeit.

Diese präzise Ausleuchtung eines Lebens - gibt es für eine Biografin auch Tabus? Dinge, die Sie zurückhalten, aus Respekt vor einem Menschen, der sich nicht mehr wehren kann?

Es gibt Dokumente, Informationen, die zu gebrauchen einem der Respekt verbietet. Auch bei Romanen, in denen es um historische Persönlichkeiten geht. Horowitz hat über sexuelle Spezialitäten mit seinem Geliebten korrespondiert. Die Dokumente lagen mir vor, ich habe sie nicht verwendet.

Gab es diese Situationen auch bei ihrer Callas-Recherche?

In diesem Fall verlief es anders herum, es ergab sich bei mir aus Respekt das Bedürfnis, Maria Callas vom Klatsch zu befreien. Beispielsweise die Sache mit dem angeblichen Sohn: Ich sah geradezu eine Pflicht darin, das klarzustellen.

Detailansicht öffnen Unbeschwert lebenslustig: Anfang September 1957 genießt Maria Callas (Mitte) den Aufenthalt am Lido in Venedig mit der Gastgeberin Elsa Maxwell (links) und Aristoteles Onassis (rechts). Die Ehepartner der beiden sind auch dabei. (Foto: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

Es gibt Biografien, Bücher, die behaupten, Maria Callas wäre von Aristoteles Onassis schwanger gewesen, von Abtreibung ist die Rede beziehungsweise von einer Entbindung, die auf Callas' Wunsch vorzeitig durch Kaiserschnitt vorgenommen worden sei. Das Kind, ein Sohn namens Omero Lengrini, habe nur wenige Stunden gelebt.

Dieses Kind namens Omero Lengrini hat es gegeben, und es wurde in einer Mailänder Privat-Klinik geboren, die Maria Callas kannte. Der springende Punkt ist: Niemand hat nachweisen können, dass Omero Lengrini ein Sohn von Maria Callas war. Es wurde Vieles über Callas geschrieben, was sich bei näherer Betrachtung als Gerücht erweist. Was etwa steckt hinter der viel zitierten Behauptung, sie sei binnen eines Jahres von der beliebtesten zur meist gehassten Frau der Welt mutiert? Dem lag eine Umfrage des demoskopischen Instituts in Allensbach zu Grunde. Maria Callas stand ganz oben auf der Liste von Frauen, deren Gesicht ohne Namensnennung sofort erkannt wurde. Sie war eine Ikone und blieb es. Nachdem ihre Affäre mit Onassis publik wurde, fand sie sich aber noch auf einer anderen Liste: der von Frauen, die als wenig sympathisch empfunden wurden. Dort rangierte sie nun ebenfalls auf Platz Eins. Warum, verrät ein Blick auf die originale Liste, die ich mir beschafft habe: Direkt hinter Callas folgten im Ranking Brigitte Bardot, Sophia Loren und Marilyn Monroe, alles Frauen, die als sexuell attraktiv und aktiv galten. Callas küsste Onassis leidenschaftlich vor den Fotografen. Hier verrät sich die Prüderie dieser Zeit. Callas hatte eine Frau ohne Unterleib zu sein. Die Leute hatten Schwierigkeiten damit, dass ihre Diva durch die Affäre mit Aristotelis Onassis zu einer liebenden, sexuellen Person geworden war.

Viele dieser Legenden sind bis heute unterwegs.

Seit Neuestem weltweit in Marina Abramović' "7 Deaths of Maria Callas"

Detailansicht öffnen Performance-Künstlerin Marina Abramović als Maria Callas in ihrem Bühnenstück "7 Death of Maria Callas", das im September 2020 an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt wurde. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Haben Sie das Stück an der Bayerischen Staatsoper gesehen?

Ja. Dass Maria Callas dem Sterben in der Oper künstlerisch und darstellerisch zu einer völlig neuen, überwältigenden Intensität verholfen hat, ist durchaus ein Thema. Das scheint Marina Abramović aber nicht verstanden zu haben, denn in den sieben Arien, die sie ausgewählt hat, stirbt niemand. Callas hatte in der "Norma" nach der Arie "Casta Diva" noch lange weiter zu singen, und auch Tosca stirbt nicht bei "Vissi d' arte", sondern endet mit einem Schrei beim Sprung von der Engelsburg. Dieses Stück von Abramović ist, was die Callas nie war: sentimental.

Detailansicht öffnen Maria Callas bedankt sich mit einer Nelke bei einer begeisterten Münchner Anhängerin im Kongresssaal des Deutschen Museums, 2500 Menschen wollten sie damals hören. (Foto: UPI/Süddeutsche Zeitung)

Man hat den Eindruck, dass der Oper die großen Emotionen abhandengekommen sind. Zu Zeiten der Callas geriet es 1958 zu einem nationalen Skandal in Italien, als sie aus Gesundheitsgründen eine "Norma"-Vorstellung zu Ehren des Ministerpräsidenten an der Scala abbrechen musste. Sie brauchte hernach Polizeischutz.

Wir leben in einer pathosscheuen Zeit, wir haben Angst vor Pathos oder finden es peinlich. Die Lust, sich ergreifen, sich bis zum Ende mitschleifen zu lassen, nicht entkommen zu wollen oder zu können, das gehört zu den elementaren Erfahrungen durch Kunst. Callas hat den Menschen diese Erfahrung gegeben. Ich glaube, wir brauchen sie auch jetzt.

Eva Gesine Baur: "Maria Callas. Die Stimme der Leidenschaft", C. H. Beck, München, Lesung/Gespräch mit der Autorin und dem Sänger und Komponisten Maximilian Höcherl am Do., 16.3., 19 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Karten unter www.literaturhaus-muenchen.de, Tel.0761/88849999