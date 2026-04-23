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„Pussy Riot“-Aktivistin Maria Aljochina in München„Ich lerne jetzt schießen“

Lesezeit: 3 Min.

Maria Aljochina, das bekannteste Gesicht von „Pussy Riot“, liest beim Literaturfest München aus ihrem Buch „Political Girl“.
Maria Aljochina, das bekannteste Gesicht von „Pussy Riot“, liest beim Literaturfest München aus ihrem Buch „Political Girl“. Catherina Hess

Die russische Aktivistin Maria Aljochina saß für ihre Proteste mit der Punkband „Pussy Riot“ im Gefängnis. Beim Literaturfest München liest sie aus ihrer Biografie.

Von Evelyn Vogel

Sie lässt an dem Abend ein wenig auf sich warten. Doch dann stürmt Maria Aljochina förmlich auf die Bühne im Literaturhaus, um aus ihrer Biografie „Political Girl“ zu lesen, und nimmt sich viel Zeit. Etwa zwei Stunden dauert diese Lesung, während der auch mehrfach Videoausschnitte ihrer Kunstaktionen zu sehen sind, und die nicht nur deshalb teilweise einer Performance gleicht.

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