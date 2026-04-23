Sie lässt an dem Abend ein wenig auf sich warten. Doch dann stürmt Maria Aljochina förmlich auf die Bühne im Literaturhaus, um aus ihrer Biografie „Political Girl“ zu lesen, und nimmt sich viel Zeit. Etwa zwei Stunden dauert diese Lesung, während der auch mehrfach Videoausschnitte ihrer Kunstaktionen zu sehen sind, und die nicht nur deshalb teilweise einer Performance gleicht.