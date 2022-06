Von Franz Kotteder

Ziemlich kurz nach dem Ausbruch der Pandemie musste die Steakhauskette Maredo Insolvenz anmelden. Für bekannte und weniger bekannte Gastroreporter - ich weiß, wovon ich rede - war das ein Anlass, einen Abgesang auf das klassische Steaklokal in Kettenform anzustimmen und zu betonen, dass der Trend zum Special-interest-Steakrestaurant gehe. Das mit dem Abgesang war vielleicht doch ein bisschen verfrüht. Denn das Maredo am Rindermarkt ist zwar schon lange geschlossen, macht aber demnächst als Filiale der Steaklokalkette Block House wieder auf. Immerhin: Der Boom der Edelfleisch-Restaurants hält weiter an. Auch nach dem Besitzerwechsel des Hotels Louis, gleich ums Eck vom Rindermarkt, bleibt The Louis Grillroom dabei, vorwiegend besondere Cuts und besondere Fleischsorten auf den Tisch zu bringen. Es gibt jetzt allerdings einen neuen Küchenchef: Jan Thomsen, 34, gebürtig aus Eckernförde an der Ostsee, der schon einige Erfahrungen in der Luxushotellerie sammeln konnte. Seine kulinarischen Kreationen kann man dank des Wetters jetzt auch wieder auf der hübschen Dachterrasse genießen (Viktualienmarkt 6, www.thelouisgrillroom.com, Telefon 41 11 90 81 11).

Detailansicht öffnen Hat schon einige Erfahrung in der Luxushotellerie: Jan Thomsen, Küchenchef des The Louis Grillroom. (Foto: Louis Hotel)

Sterne-Küche am Airport

Am Montag wird in Berlin die neue Ausgabe des Gault & Millau vorgestellt - könnte für München spannend werden. Die große Überraschung hatte im Herbst schon der Guide Michelin abgeliefert, indem er mit dem Mountain Hub Gourmet im Hilton Airport dem erstem Flughafenrestaurant in Europa einen Stern verlieh (und eben mal schnell Erding und Freising nach München eingemeindete). Dort lädt jetzt Küchenchef Stefan Barnhusen am 7. Juli zu einem exklusiven Sieben-Gänge-Menü, für dessen Preis man bei Block House und im Louis einige ordentliche Steaks bekäme. Dafür spielen im Mountain Hub aber auch N25 Caviar und Champagner von Laurent-Perrier die Hauptrolle (Donnerstag, 7. Juli, 18.30 Uhr, 430 Euro pro Person, Reservierung unter Telefon 089-97 82 45 00 oder per Mail mountain.hub@hilton.com).