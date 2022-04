Wie das Leben so tobt

Marco Štorman inszeniert am Staatstheater Nürnberg Richard Strauss' "Rosenkavalier". Was dabei auffällt: die schauspielerische Qualität des Sängerensembles.

Von Egbert Tholl, Nürnberg

Emily Newton ist umwerfend. Sie singt und spielt die Marschallin mit einer Wahrheit, die unbedingt fasziniert, sie ist lebensklug, nie sentimental oder melancholisch, aber traurig, das schon. Traurig dort, wo es sein muss, ansonsten gleißend schön, und damit ist nicht nur ihre Stimme gemeint. Sie besitzt eine enorme schauspielerische Präzision - das ist auch das Ziel der Inszenierung -, lässt ihre Figur unabdingbar lieben, aber immer weiß diese Figur auch, dass man nichts festhalten kann im Leben, und das spürt man bei Newton in jeder Nuance. Ihre Marschallin ist eine Frau von heute, und sie gibt ihr Lyrik und Dramatik mit, scheinbar mühelos hergestellten, stimmlichen Wohlklang.

Marco Štorman inszeniert am Staatstheater Nürnberg Richard Strauss' "Rosenkavalier" und vertraut dabei völlig und völlig zu Recht auf die schauspielerische Qualität des Sängerensembles. Die Bühne von Frauke Löffel und Anna Rudolph ist eher leer und doch ein trickreiches Gebilde, das sich von Akt zu Akt immer mehr zurücknimmt; erst steht ein gestrenges Labyrinth aus 15 halbtransparenten Lamellen herum, am Ende gleißt nur noch eine Lichtwand zum Liebesglück von Octavian und Sophie.

Štorman gelingt es ziemlich glückhaft, die Figuren von der Aura vergangener Welten zu befreien, die Musik hilft ihm dabei. Eigentlich hätte Nürnbergs Musikchefin Joana Mallwitz dirigiert, aber sie kam nur bis zur Orchesterhauptprobe, dann erwischte auch sie Corona. Dennoch glaubt man, im Dirigat von Lutz de Veer ihr bevorzugtes Klangbild wiederzuerkennen, die außerordentliche Akkuratesse, die transparente Durchgestaltung, das Kontrollierte im Wogen und Tosen - die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt wundervoll an diesem Abend, der noch gar nicht die eigentliche Premiere war, sondern eine Preview vor Publikum.

Corona hat die Produktion arg gebeutelt, es kam wie derzeit offenbar überall zu Verschiebungen. Štorman erzählt in der Pause, dass praktisch jeder mal krank gewesen sei während der Proben, aber das Probieren mit ständig wechselnden Partnern in den Doppelbesetzungen der Wachheit zuträglich wäre und außerdem: Irgendwann müsse man einfach raus mit dem Ding, Theater müsse sein, egal in welchem Zustand.

Rätselhaft: die allegorische Figur des Alters

Nun, er redet sich leicht, denn der Zustand ist ausgezeichnet. Der fast völlige Verzicht auf Dekor lenkt den Fokus auf die das Stück bestimmende Konversation; in den ersten beiden Akten geht es sehr gut auf, im stets problematischen dritten, wenn der Baron Ochs von Spukgestalten, hier eher Albträumen, gepiesackt wird und ganz am Ende sich Sophie und Octavian ihrer Liebe versichern und dafür sehr viel Zeit brauchen, wird es ein bisschen fahrig, tritt auf der Stelle. Aber wie zuvor die Figuren deutlich umrissen sind, geschickt unterstützt von den Kostümen von Axel Aust, das ist spannend und sehr kurzweilig.

Der Ochs, der mit wundersamer Höhe begabte Patrick Zielke, ist ein Macho, ein Zuhälter, ein Mafiosi - und sehr lustig, selbstironisch und er muss viel schlafen. Mireille Lebel kann sich als Octavian vor Spiellust kaum bremsen, ihre Stimme strömt wohlig breit. Julia Grüter ist eine ganz und gar heutige Sophie, dazu ausgestattet mit einer wunderschön in der Höhe fliegenden Stimme - das Schlussduett, gleichwohl lang, ist als Klangereignis großartig. Um die entscheidenden Figuren tobt viel Leben, so sind etwa die "Bagatelladligen" der Familie Faninal ausgezeichnet prägnant gestaltet, da stimmt jede Geste und jedes Knopfloch. Und versteht sogar viel vom Text.

Ach ja, die Zeit, das sonderbar' Ding. Štorman erfindet eine allegorische Figur des Alters, dazu verwandelt er den kleinen schwarzen Pagen der Marschallin in ein kleines Mädchen, der Allegorie ähnlich, aber halt sehr jung. Da kann man jetzt schön rätseln: Ist das Alter in der Kindheit schon angelegt, ist es egal, wie alt man ist? Bei Emily Newton jedenfalls kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie je Probleme mit dem Alter haben wird.