Von Ralf Dombrowski, München

Vielleicht ist es der Blick aufs Meer. Oder die Begeisterung für das Leben. Wahrscheinlich ist es die Kombination der Perspektiven, verknüpft mit einer Vielzahl bekräftigender und inspirierender Impulse, die die Musik von Marco Mezquida und seinem Trio anders und in sich ungewöhnlich stimmig klingen lässt. Denn im Unterschied zu manchen Klavierkolleginnen und -kollegen seiner Generation, für die der Zweifel als relativierendes Element im Umgang mit vorhandener Kunst zur Grundlage der Gestaltungskraft gehört, widmen sich der Pianist aus Menorca, der kubanische Cellist Martin Meléndez und der Schlagzeuger Aleix Tobias aus Barcelona der Bekräftigung der Schönheit. Das heißt nicht zwangsläufig Zustimmung zu dem, was die Überlieferung bietet.

Ein kammermusikalisches Exzerpt von Maurice Ravel kann da durchaus wie ein afrokubanisches Fundstück klingen, so wie überhaupt der Baukasten traditioneller Klangelemente unter ungewohnten Vorzeichen genützt wird. Es gibt viel pianistischen Pathos, brandende und wühlende Passagen im Klavier, Perlendes und Zerhacktes, impressionistisch Verfugtes und Momente, wo die Töne zu diffundieren scheinen. Die dynamischen Kontraste sind stellenweise extrem, eine mit wirkungsvollen Spannungen von Fülle und Rücknahme, Ausgelassenheit und Verinnerlichung agierende Dramaturgie führt durch das Programm des fünften Wettbewerbskonzert beim diesjährigen BMW Welt Jazz Award.

Das aber ist vor allem das Handwerk dreier beeindruckend perfekt ineinander gestalterisch verzahnter Instrumentalisten, zu dem sich dann die eigentliche Musik gesellt. Denn Mezquida, Meléndez und Tobias feiern die Möglichkeiten der Klänge. Sie lieben ihren implementierten Flamenco, die rhythmischen Erblinien von und nach Kuba und Westafrika, die harmonische Opulenz des Impressionismus, die Lust am perkussiven Sublimieren von Motiven, an gemeinsamen Akzenten und sich entladenden Spannungen. Sie genießen es, sich in diesen Fluss der Energien begeben zu können und das Publikum schon über die Präsenz der Musik an ihrem Erleben teilhaben zu lassen, ohne auf Animationen zurückgreifen zu müssen. Denn sie sind bereit zu teilen, untereinander, mit den Ahnen der Traditionen und mit den Menschen im Doppelkegel der BMW Welt. Und sie sind gut genug, dass daraus kein Strohfeuer, sondern ein Erlebnis, ein Spektakel wird.