Marc-Uwe Kling stellt an den Kammerspielen seine parodistische Superhelden-Graphic-Novel „Normal & die Zero Heroes“ vor. Und Neues von Känguru, dem Superhelden der Gegenwartsliteratur.

Von Oliver Hochkeppel, München

„Ding Dong“ - wohl selten hat ein gesprochener Klingelton so einen Jubel ausgelöst. Marc-Uwe Kling war vor dem Vorhang der Kammerspiele ans Mikro getreten und hatte so begonnen. Also genau so, wie sein erstes Känguru-Buch einst anfing. Das war sicher der entscheidende Trigger für die vielen Kling-Fans, die den Kammerspielen mal wieder ein ausverkauftes Haus (und es hätte wohl vielfach ausverkauft werden können) bescherten: Neues vom Känguru („Jawohl! Absolut! Neues! Zeug!“) hatte er für seinen ersten München-Auftritt seit Jahren angekündigt.