„Muss ich’s erklären?“, fragte Marc-Uwe Kling eingangs der Lesung aus seinem neuen Buch „Die Känguru-Rebellion“ ins Rund des Circus Krone. Nein, musste er natürlich nicht. Es ist bereits Klings fünftes Känguru-Buch, und diese 2009 begründete Reihe ist ja der vermutlich größte deutsche Buch-Erfolg dieses Jahrhunderts, mit einem Millionenpublikum, Comics-Spin-outs und zwei Verfilmungen. Ein deutscher „Harry Potter“ gewissermaßen. Jeder Besucher des lange ausverkauften Auftritts wusste also um die Konstellation des gemächlichen „Kleinkünstlers“ und des subversiven, ihn chronisch beharkenden anthropomorphen Beuteltieres.