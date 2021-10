Von Paul Schäufele, München

Der Mann schlendert über die Bühne des Herkulessaals, als warteten dort ein Glas Whiskey und eine Zigarre auf ihn. In Wahrheit warten ein Flügel und ein gespanntes Publikum. Denn Marc-André Hamelin, das hat sich herumgesprochen, ist nicht nur der Übervirtuose, der verlorene Schätze der Klavierliteratur hebt, sondern ein großer, ernsthafter Künstler, der sich an den Klassikern des Repertoires messen lässt. Carl Philipp Emanuel Bachs Württembergische Sonate Nummer 2 ist da ein Kompromiss. Der Bach-Sohn wird zwar inzwischen etwas mehr gewürdigt, aber einen festen Platz im Repertoire muss er sich noch erobern. Mit einem Advokaten wie Hamelin kann das gelingen.

Seine unbändige Fantasie verwandelt die Sonate in eine Charakterstudie, seine Anschlagskultur macht jeden Ton kostbar. Das sind Qualitäten, die auch in Beethovens früher Sonate Opus 2, Nummer 3 gefragt sind. In sprudelndem Parlando präsentiert Hamelin den Kopfsatz, scheut sich nicht zu donnern - auch nicht im Adagio-Satz, den er so existentiell präsentiert, dass eine Verbindung zum langsamen Satz des folgenden Opus 106 sich geradezu aufdrängt. Darauf haben alle gewartet: Die "Große Sonate für das Hammerklavier" ist (und bleibt) eine Mutprobe. Was kann da bei einem Pianisten wie Hamelin, über alles Technische erhaben, schiefgehen? Nicht viel, aber doch dies und das: Nicht, weil er dem Werk innerlich oder intellektuell nicht gewachsen wäre. Eher, weil er wegen seiner eminenten Fähigkeiten verschleiert, welche Zumutung das Stück ist, welche Anspannung nötig wäre.

Das Fugato im ersten Satz wirkt tänzerisch frivol, das Scherzo allzu harmlos. Im gewaltigen Adagio dagegen ist kein Verstecken mehr möglich. Hier zeigt sich Hamelin als Sänger einer Ballade, in der die Momente schmerzhafter Erstarrung am meisten frappieren. Die gefürchtete Final-Fuge meistert er packend, auch wenn stellenweise die Gefahr reiner Geläufigkeitsübung besteht. Die Hammerklaviersonate hat Hamelin also bestanden, dafür wird er bewundert. Geliebt wird er für die Dreißig-Sekunden-Zugabe von Eugène Goossens, einer glitzernden Miniatur, brillant ausgeführt.