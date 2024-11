Verliebt in Klangspiele

Der junge Japaner Mao Fujita zeigt im Prinzregententheater am Klavier sein Können, das auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen lässt.

Kritik von Michael Stallknecht

Schüchtern, fast noch etwas kindlich wirkt Mao Fujita im Prinzregententheater. Dabei ist der 25-jährige Japaner bereits mit einigen bedeutenden Orchestern aufgetreten und hat zwei Alben bei Sony Classical veröffentlicht, darunter eine Gesamtaufnahme von Mozarts Klaviersonaten. Beginnend mit den 24 Préludes op. 11 von Alexander Skrjabin ist diesen Alben auch ein Großteil seines Münchner Klavierabends entnommen, an dem hauptsächlich eines auffällt: die extreme Klangkontrolle des jungen Pianisten, in den Fingern wie am Pedal. Und die Vielfalt von Klangvaleurs, die er damit herstellen kann.