„Meine Songs sind wie meine Kinder. Ich entdecke jeden Tag etwas Neues an ihnen“, sagte Sting einmal. Einen etwas anderen Blick auf dessen Hits und die anderer Größen wie U2, Eric Clapton, Coldplay oder Stevie Wonder wirft der Schlagzeuger und Sänger Manni Müller in seinem Projekt „Songs & Stories live – die größten Hits und ihre Geschichte“ . Zusammen mit den Musikern Stephan Weiser und Yvo Fischer interpretiert er die Songs nicht nur neu, er erzählt dazu auch amüsante und erhellende Anekdoten über ihre Bedeutung. Nicht jeder weiß, dass Stings „Every Breath You Take“ gar kein Liebeslied ist, sondern eine ganz andere, schlimme Geschichte erzählt? Eine spannende Entdeckungsreise durch den Soundtrack derer, die in den Siebzigern bis in die Nullerjahre geboren oder aufgewachsen sind, verspricht der Münchner, der schon mit David Garrett und Ray Wilson von Genesis auf der Bühne war. Aktuell ist er immer wieder mit dem Kabarettisten und Musiker Hannes Ringlstetter auf Tour und in dessen Show im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Am Mittwoch, 28. Mai, kommt Manni Müller mit „Songs & Stories“ um 20 Uhr in die Pasinger Fabrik. Wer den Termin nicht schafft, kann sich schon mal den 18. Juli vormerken, da spielt das Trio im Schlachthof .

Montag: Proben und Pasta

Meine Woche startet aufgeregt: Unser neues Musik-Projekt „Songs & Stories live“ hat nach zwei ausverkauften Konzerten im Chiemgau und bei Nürnberg am Mittwoch Premiere in der Pasinger Fabrik. Ich schätze diesen experimentierfreudigen Kulturbetrieb mit seinem bunten Programm quer durch alle Genres und der sympathischen Gastronomie mit Außenterrasse. Außerdem super einfach mit den Öffentlichen zu erreichen. Heute schleifen wir nochmal am Programm in unserem Probenraum in Giesing. Weil Termindruck Kreativität eher hemmt, nehmen wir uns mittags Zeit für eine ausgiebige Pause mit leckerer Pasta von „Spesa & Spuntini“, einem kleinen Feinkost-Italiener in der Deisenhofener Straße mit tollen Tagesangeboten und „Italien-Flair“.

Dienstag: Kuchen und Klassiker

Die Kuchen im Café Kuchentratsch werden nach alten Rezepten zubereitet. Nicht nur Seniorinnen, auch ein paar Opas werkeln in der Backstube. (Foto: Robert Haas)

Vormittags letzter Schliff an den Geschichten zu den Songs in unserem neuen Programm. Danach gönnen wir uns vielleicht was Süßes und besuchen das Café „Kuchentratsch“ auf der Theresienhöhe 30. In dieser „sozialen Backstube“ können Seniorinnen und Senioren ihrer Leidenschaft fürs Kuchenbacken nachgehen und dabei auch gleich Kontakte knüpfen. Durch die großen Scheiben kann man hier direkt in die Backstube gucken. Die Auswahl ist riesig! Abends lockt ein ebenso außergewöhnlicher Ort, zumindest für ein Konzert: Im Augustinum Neufriedenheim (Stiftsbogen 74) spielt das Trio Nautico (Hugo Siegmeth, Bernd Hess, Karsten Gnettner) „Klassik ohne Krawatte“: Lieblingstitel von Smetana, Brahms oder aus der Dreigroschenoper neu arrangiert und inspiriert von Swing, Bossa Nova, Dixie, Klezmer oder Balkansound.

Mittwoch: Hits in neuem Gewand

Zusammen mit Stephan Weiser am Piano und Yvo Fischer am Bass spielt und singt Manni Müller neu arrangierte Welthits. (Foto: Georg Stirnweiss)

Unser großer Tag: die München-Premiere von „Songs & Stories live – Die größten Hits und ihre Geschichte“ in der Pasinger Fabrik. Zusammen mit meinen Freunden und Bandkollegen Stephan Weiser am Piano und Yvo Fischer am Bass spielen wir als Akustik-Trio ganz neu arrangierte Songs von Sting, Bruce Springsteen, Coldplay, U2, Oasis, Eric Clapton, Nirvana oder Amy Winehouse. Das klingt für viele wie der Soundtrack ihrer Jugend. Das Besondere: Wir erzählen dazu spannende Anekdoten rund um die Songs, mal amüsant, mal nachdenklich. Das kann zur Entstehungsgeschichte sein, aber auch über die ein oder andere Fehlinterpretation mancher Texte, zum Beispiel Stings „Every breath you take“. Wohl fast jeder kennt die harmonische Melodie, sehr viele wissen aber nicht um die tiefgründige Bedeutung dieses Songtitels. Und warum wollten „Supertramp“ eigentlich unbedingt in Amerika frühstücken? Los geht es um 20 Uhr. Wer es heute nicht schafft, kann sich schon mal den 18. Juli vormerken, da spielen wir im Schlachthof im Wirtshaus.

Donnerstag: Allerlei im Fat Cat

Japanischer Klassiker, der auch hier immer beliebter wird: die Ramen-Suppe. Im Munch Market im Fat Cat (ehemaliger Gasteig) sind die Nudeln sogar hausgemacht. (Foto: Philippe Degroote / Imago)

Im ehemaligen Gasteig in der Rosenheimer Straße ist mit dem Fat Cat als Zwischennutzung ein weiterer experimentierfreudiger Kulturort entstanden. Im dortigen „Club Live Evil“ hat mich die Reihe „Lost in Music“ neugierig gemacht: Lyrik und Geschichten aus der Popmusik im fliegenden Wechsel mit Livemusik. Heute auf der Bühne: Sängerin und Moderatorin Julia von Miller, Josef Winkler als Herausgeber der Zeitschrift MUH und Daniela Schroll, die die künstlerische Produktion an den Kammerspielen leitet, dazu Livemusik vom Bluesgitarristen Ferdinand Kraemer, dem Musikprojekt Möbelkröger und der Indieband PolyStereo. Wer weiß, wozu ich selbst heute Abend inspiriert werde. Genauso neugierig bin ich auf die zwei Streetfood-Stände im neuen „Munch Market“ gleich nebenan. Von den hausgemachten „Monaco Ramen-Suppen“ wurde mir schon öfters vorgeschwärmt. Aber vielleicht wird es spontan dann doch einer der leckeren Monaco Burger.

Freitag: Soul und Schwimmbad

Für Manni Müller das vielleicht schönste Bad Bayerns: Das Müllersche Volksbad in München. (Foto: SWM/Rose Haidu)

Als Papa von zwei Kindern werde ich es am Brückentag nicht in die Stadt schaffen. Auch wenn heute Abend im Ampere das erfrischende Delvon Lamarr Organ Trio zu Gast ist. Ich finde es immer interessant, wie andere Triobesetzungen (Piano, Bass, Schlagzeug) mit den improvisatorischen Freiheiten experimentieren und wie sich das auf die Chemie zwischen den Musikern auswirkt. Gerade bei einer so ansteckenden Mischung aus Soul, Jazz und Rhythm ’n’ Blues, diese „Feel-good-Music“, die direkt in den Bauch oder in die Hüfte geht. Das Ampere ist außerdem mein Lieblingsclub! Tolle Akustik und man kann so nah an die Bühne ran. Wann immer ich dort bin, versuche ich vorher ein paar Runden im vielleicht schönsten Bad Bayerns zu schwimmen: dem Müllerschen Volksbad.

Samstag: Das große Finale

Pariert Gianluigi Donnarumma, der italienische Torwart von Paris Saint Germain, im Finale seinen Verein zum lange ersehnten Champions-League-Titel? (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Ich bin kein Fußballnerd, aber große Finalspiele wie heute Abend das „Finale dahoam“ zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand schau ich auch gern mit Freunden an. Wahrscheinlich in meinem früheren Gäu, der Maxvorstadt. Dort stromere ich nämlich schon tagsüber über den Schwabinger Hinterhofflohmarkt nebenan. Wer dem Fußballrummel entfliehen möchte, kann zum beschaulichen Fünf-Sieben-Festival nach Karlsfeld fahren, ein neues Highlight in der Festival-Szene rund um München! Direkt am traumhaften Karlsfelder See mit einer perfekten Kulisse für unvergessliche Festival-Vibes. Auch dort kann man heute spannende Newcomer auf der Hauptbühne entdecken, auf der „Youth Stage“ für regionale Nachwuchsbands und DJs sogar bei freiem Eintritt!

Sonntag: Schein und Sein Münchens

„What the City - Perspektiven unserer Stadt“ heißt eine Interims-Ausstellung vom Münchner Stadtmuseum im Zeughaus am St. Jakobs-Platz. Auch Albert Maurers Modell der Stadt München im 16. Jahrhundert ist dort zu sehen. (Foto: Münchner Stadtmuseum)

Ich mag das Münchner Stadtmuseum als Ort der Begegnung, Reflexion und Diskussion über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt, ihrer Gesellschaft und der (Pop)Kultur. Auch die aktuelle Ausstellung „What the City“ im ehemaligen Zeughaus am St.-Jakobs-Platz setzt sich mit kulturellen und gesellschaftlichen Perspektiven auf die Stadt München auseinander. Denn diese Fragen werden doch immer kontrovers diskutiert: Ist München wirklich eine große Kunst- und Kulturmetropole? Wie lebenswert ist die Stadt für Menschen, die von Armut betroffen sind? Und wie steht es eigentlich um das Münchner Nachtleben? Ich lasse mich diese Woche ein letztes Mal überraschen.

Manni Müller ist Studio- und Live-Schlagzeuger, mag Latin-Jazz ebenso wie Pop-Rock. Der Musiker spielte mehrere Europa-Tourneen und Auftritte unter anderem in den USA und Mexiko. Als Mitglied der Band von Claudia Koreck war er regelmäßig in Radio und TV zu hören und zu sehen und kam sogar in den Top-Ten der deutschen Album-Charts. Er begleitete musikalisch den Star-Geiger David Garrett live im Fernsehen, stand mit Ray Wilson von der Band Genesis auf der Bühne, kooperierte auf Studioproduktionen unter anderem mit Gianna Nannini oder dem Bassisten Guy Pratt („Pink Floyd“, Madonna) und sitzt immer wieder für den Kabarettisten und Musiker Hannes Ringlstetter auf Tour und im Fernsehen am Schlagzeug. Mit seinem neuen Musik-Projekt „Songs & Stories live“ widmet er sich den Entstehungsgeschichten bekannter Popsongs.