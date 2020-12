Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hat am Dienstag in der Neuherbergstraße im Stadtteil Am Hart einen 52-Jährigen Mann angefahren und ist dann geflüchtet, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der Fußgänger sei gegen 17.10 Uhr hinter einem geparkten Wohnwagen auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit. Das Auto erfasste ihn frontal, der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen. Das Auto fuhr weiter und bog dann nach links in die Hugo-Wolf-Straße ab. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen mit gebrochenen Rippen und einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. Die Neuherbergstraße musste vorübergehend gesperrt werden, um den Mann zu versorgen und den Unfall aufzunehmen. Über das Auto ist bisher nur bekannt, dass es möglicherweise grau war. Es muss vom Aufprall aber deutliche Schäden an der Frontseite haben. Die Polizei bittet um Hinweise.