23. Juli 2018, 17:29 Uhr Missbrauch Mann vergewaltigt 15-Jährige im Schlaf

Ein Mann musste sich vor dem Amtsgericht München verantworten, weil er eine 15-Jährige im Schlaf vergewaltigt hatte.

Die Jugendliche lag neben der Freundin des Täters und wohnte zur Tatzeit bei dem Paar.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten, Verteidigung und Staatsanwaltschaft legten Berufung ein.

Von Camilla Kohrs

"Verwerflich" nannten die Richter das Verhalten eines Mannes, der sich vor dem Amtsgericht München verantworten musste: Er wurde verurteilt, weil er eine 15-Jährige vergewaltigte, die neben seiner Lebenspartnerin schlief. Die Jugendliche hatte dem Mann eigentlich vertraut, sie sah in dem Paar eine Art Ersatzfamilie, nachdem sie ihre eigene wegen instabiler Verhältnisse verlassen hatte. Besonders mit der Frau hatte sie sich gut verstanden.

An einem Abend Ende 2012 kam es zwischen dem Paar zu einem Streit. Der damals 31 Jahre alte Mann ging in eine Kneipe. Normalerweise schlief die Jugendliche auf einer Couch, doch an diesem Abend legte sie sich gemeinsam mit der Freundin in das Doppelbett des Paares. Als der Angeklagte betrunken in die Wohnung zurückkam, legte er sich neben die 15-Jährige, nahm ihre Hand und befriedigte sich. Als die Jugendliche aufwachte, verließ sie das Bett. Noch in derselben Nacht berichtete sie der Frau, was geschehen war. Der Mann allerdings bestritt die Tat.

Erst Jahre später erstattete die Jugendliche Anzeige, vor Gericht zeigte sich der Angeklagte nun geständig. Er bestritt jedoch den Vorwurf, dass er die Jugendliche auch mit dem Finger vergewaltigte. Das Gericht folgte allerdings der Version der jungen Frau, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat. Das zuständige Jugendschöffengericht bewertete die Folgen für sie als enorm. Die heute Anfang Zwanzigjährige habe seit der Tat mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Um die Frau zu entlasten, ließ das Gericht vor dem Prozess ein Video aufzeichnen, das die Vernehmung der jungen Frau zeigte.

Geständnis wirkte sich strafmildernd aus

Dass der Mann von der schwierigen Lebenslage der Jugendlichen gewusst hatte, erschwerte aus der Sicht des Gerichts die Tat. Auch dass der Angeklagte während der Tat betrunken gewesen war, vermindere seine Schuld nicht. Das weitgehende Geständnis hingegen wirkte sich für den Angeklagten strafmildernd aus. Das Verfahren war zwischendurch unterbrochen worden, um dem Angeklagten die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Opfer auszusprechen und ihm einen Ausgleich anzubieten. Dieser sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich kann zu einer außergerichtlichen Einigung führen oder sich strafmildernd auswirken.

Der Mann, der sich gerade in einer Umschulung vom Arbeitsamt befindet, zahlte der jungen Frau daraufhin 2500 Euro, die er sich nach Angaben des Gerichts geliehen hat. Außerdem schrieb er einen Entschuldigungsbrief. Nach Meinung der Nebenklägerin bekannte er sich in dem Brief jedoch nicht vollständig zu der Tat. Deswegen wurde weiter verhandelt.

Das Gericht entschied am 12. Juli, dass der Mann zwei Jahre und zehn Monate in Haft solle, ohne dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde. Dagegen legten die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Fall wird nun weiter verhandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre, die Verteidigung will, dass ihr Mandant zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wird.