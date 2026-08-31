Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann war am Sonntagnachmittag für Aufregung am Friedensengel verantwortlich. Mehrere Passanten hatten gegen 16 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann die Straße entlanglaufe, dabei herumschreie und mit einem Messer hantiere.

Polizisten stellten den Mann, einen 33-jährigen Münchner, am Friedensengel und fixierten ihn. Die Waffe stellte sich als Cuttermesser heraus. Daneben fanden die Beamten noch ein Tierabwehrspray. Der Mann wurde wegen seines Zustands vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.