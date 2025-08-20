Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimPsychisch Verwirrter attackiert drei Frauen

Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen zum Tatort (Symbolbild).
Am Dienstagabend greift ein Mann in der Nähe des Innsbrucker Rings drei Frauen an. Nach der Festnahme wurde er in die Psychiatrie gebracht.

Drei Frauen sind am Dienstagabend in Berg am Laim von einem Mann attackiert und zum Teil verletzt worden. Der 29-jährige Mann griff zunächst nahe dem Innsbrucker Ring eine 25-Jährige an – er zog sie an den Haaren, sodass sie stürzte. Kurz danach schubste er eine 30-Jährige, die ebenfalls zu Boden fiel. Eine weitere Frau wollte ihr zu Hilfe kommen – als sie sich mit dem Rad näherte, trat der Mann gegen den Reifen, wodurch die dritte Frau ebenfalls stürzte und sich verletzte.

In der Zwischenzeit hatte die 25-Jährige den Polizeinotruf alarmiert, mehrere Streifen fuhren zum Tatort. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen. Er ist bereits polizeibekannt. Auf die Beamten machte er einen verwirrten und psychisch auffälligen Eindruck. Deshalb wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Einen Zusammenhang mit den Fällen in Ottobrunn, wo in den vergangenen Tagen ein Täter mehrmals Frauen sexuell belästigt hat, schließt die Polizei aus – der nun Festgenommene passe nicht auf die Personenbeschreibung aus Ottobrunn.

