"Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt." Das regelt Paragraf 176 des Strafgesetzbuches. Einem 24-Jährigen aus Mittersendling droht jetzt genau diese Strafe. Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beobachteten mehrere Schüler und ihre Betreuerin von einem Schulhof aus, wie ein Mann im gegenüberliegenden in Sichtweite liegenden Wohngebäude hinter einer Fensterscheibe sexuelle Handlungen an sich ausführte. Die Aufsichtsperson der Schule rief die fünf zwischen sechs und sieben Jahre alten Buben und Mädchen umgehend ins Schulgebäude und verständigte anschließend die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten einen 24-jährigen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft als Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen. Er wurde angezeigt. Weitere Ermittlungen werden durch das für die Verfolgung von Sexualdelikten zuständige Kommissariat 15 geführt.