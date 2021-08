Mehrere Dutzend Polizisten sind am Samstagabend zu einem Großeinsatz in einer Arbeiterunterkunft in der Johanneskirchener Musenbergstraße gerufen worden. Ein Bewohner hatte die Beamten alarmiert: Im Haus seien Personen mit Messern, die Situation komme ihm sehr bedrohlich vor. Tatsächlich stießen die Polizisten in einem Zimmer auf vier Männer, von denen einer ein Messer vorgezeigt und damit gedroht haben soll. Außerdem soll ein anderer Bewohner, 28 Jahre alt, mit Pfefferspray traktiert worden sein. Der 21 Jahre alte Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Das für Gewaltdelikte zuständige Kommissariat 26 ermittelt.