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FürstenriedFahrgast von Linienbus überrollt: Bein muss amputiert werden

Der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus (Symbolfoto).
Der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus (Symbolfoto). Hendrik Schmidt/dpa

Der 69-Jährige gerät beim Aussteigen unter das Fahrzeug und wird schwer verletzt. Der Busfahrer erleidet einen Schock.

Ein 69-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Unfall mit einem Linienbus in Fürstenried schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Münchner an der Haltestelle Neurieder Straße mit seinem Rollator aus einem Bus der Linie 134. Danach kam er offenbar ohne fremde Einwirkung ins Stolpern und prallte gegen den gerade wieder anfahrenden Bus.

Der Mann fiel unter das Fahrzeug und wurde von den Hinterreifen des Gelenkbusses überrollt. Erst dann bemerkte der Busfahrer den Vorfall und hielt an.

Der Fahrgast wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz sofortiger Notoperation konnten die Ärzte ein Bein nicht mehr retten und mussten den Unterschenkel amputieren. Der Busfahrer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Alle Fahrgäste im Bus blieben unverletzt, der Linienverkehr konnte ohne große Unterbrechung fortgesetzt werden.

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