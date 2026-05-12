Zum Hauptinhalt springen

Politische und kulinarische VorliebenAlles Mango, oder was?

Lesezeit: 2 Min.

In der Mango verbirgt sich ein wahres Farbenspektrum – von grün, rot, rosa, orange bis gelb.
In der Mango verbirgt sich ein wahres Farbenspektrum – von grün, rot, rosa, orange bis gelb. Claus Schunk

Der Westpark steht auf Kopfsalat, Trudering auf Brombeeren, Neuhausen-Nymphenburg auf Bananen. Was virtuelle Warenkörbe über einzelne Münchner Stadtviertel aussagen und wo die Politik noch reifen muss.

Glosse von Ulrike Heidenreich

Die Mangifera indica, vulgo Mango, steht derzeit hoch im Kurs. So legten die Liberalen neulich die exotischen Früchte bei ihrer Abstimmungsversammlung über den neuen Koalitionsvertrag auf die Stühle, als Gag. Wahrscheinlich haben knallige Aufkleber mit Slogans wie „Mango Oida!“ verhindert, dass sich die Delegierten aus Versehen draufsetzten und die zart gereifte Frucht harter Verhandlungen einfach so platt machten. Die neue FDP-Stadträtin Patricia Riekel jedenfalls erschien am Montag zum Antritt des neuen grünen Oberbürgermeisters absolut makel- und fleckenlos im eleganten, zartblauen Tailleur.

Zur SZ-Startseite

Neuer Koalitionsvertrag
:Das ist der München-Plan der neuen Rathauskoalition

Mehr Wohnungen, weniger Tauben: Auf 35 Seiten hat die Mango-Koalition skizziert, wie sie München umgestalten will – trotz klammer Finanzen. Was jetzt auf die Stadt zukommt.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite