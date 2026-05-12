Die Mangifera indica, vulgo Mango, steht derzeit hoch im Kurs. So legten die Liberalen neulich die exotischen Früchte bei ihrer Abstimmungsversammlung über den neuen Koalitionsvertrag auf die Stühle, als Gag. Wahrscheinlich haben knallige Aufkleber mit Slogans wie „Mango Oida!“ verhindert, dass sich die Delegierten aus Versehen draufsetzten und die zart gereifte Frucht harter Verhandlungen einfach so platt machten. Die neue FDP-Stadträtin Patricia Riekel jedenfalls erschien am Montag zum Antritt des neuen grünen Oberbürgermeisters absolut makel- und fleckenlos im eleganten, zartblauen Tailleur.