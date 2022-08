Was den Verkauf von Comics in Deutschland angeht, da gehören Mangas schon seit Längerem zu den erfolgreichsten Importen. Angelehnt an den alljährlichen Gratis-Comic-Tag findet nun deshalb am 27. August der erste "Manga Day" in Deutschland und Österreich statt. Auch in einigen Münchner Buchläden liegen an dem Tag kostenlose Manga-Sonderausgaben aus. Fündig wird man neben den verschiedenen Hugendubel-Filialen in den Buchhandlungen Lehmkuhl (Leopoldstraße 45) und Partnachplatz (Albert-Roßhaupter-Straße 73 a) sowie im Comic-Shop Neo Tokyo (Haimhauserstraße 3). Die insgesamt 25 Manga-Titel stammen von acht verschiedenen Verlagen. Und neben bereits etablierten Serien wie "Kitaro" oder "Black Clover" sind auch einige Neuheiten dabei. Dazu gehört etwa die Thriller-Serie "My Home Hero" von Masashi Asaki und Naoki Yamakawa, die seit April bei Manga Cult erscheint.

Manga Day 22, Sa., 27. August, Hugendubel-Filialen und weitere Buchläden, mangaday.de