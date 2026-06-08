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Psychiatrie & KabarettIst Donald Trump verrückt?

Lesezeit: 6 Min.

Dieses Bild von sich selbst, der Trost von Jesus Christus erhält, postete Donald Trump im Zusammenhang mit seinen Auseinandersetzungen mit Papst Leo XIV. auf seinem privaten Social Media Account.
Dieses Bild von sich selbst, der Trost von Jesus Christus erhält, postete Donald Trump im Zusammenhang mit seinen Auseinandersetzungen mit Papst Leo XIV. auf seinem privaten Social Media Account. Truth Social Networks

Der Psychiater, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz warnt vor der falschen Einschätzung von auffälligen Persönlichkeiten. Dafür tourt er derzeit sogar mit einem eigenen Kabarettprogramm durch die Lande.

Interview von Susanne Hermanski

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Sein Buch „Irre – Wir behandeln die Falschen“ hat sich nahezu eine Million Mal verkauft. Manfred Lütz ist Psychiater, Theologe, Psychotherapeut, Kolumnist und Kabarettist. Von 1997 bis 2019 leitete er das auf psychische Krankheiten spezialisierte Alexianer-Krankenhaus in Köln. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der Rheinländer bekannt als Autor von mittlerweile elf Spiegel-Bestsellern. Aktuell tourt er mit dem Programm „Neue Irre“ durch die Lande, am Donnerstag, 11. Juni, macht er in München im Bergson Station.

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:Ein neuer Blick auf Sophie Scholl?

Erstmals liegen nun alle überlieferten Tagebücher Sophie Scholls in einer Gesamtausgabe vor. Der Mensch, der einem hier begegnet, will nicht recht ins Bild der unerschrockenen Widerstandskämpferin passen.

SZ PlusVon Jutta Czeguhn

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