Der Psychiater, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz warnt vor der falschen Einschätzung von auffälligen Persönlichkeiten. Dafür tourt er derzeit sogar mit einem eigenen Kabarettprogramm durch die Lande.

Sein Buch „Irre – Wir behandeln die Falschen“ hat sich nahezu eine Million Mal verkauft. Manfred Lütz ist Psychiater, Theologe, Psychotherapeut, Kolumnist und Kabarettist. Von 1997 bis 2019 leitete er das auf psychische Krankheiten spezialisierte Alexianer-Krankenhaus in Köln. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der Rheinländer bekannt als Autor von mittlerweile elf Spiegel-Bestsellern. Aktuell tourt er mit dem Programm „Neue Irre“ durch die Lande, am Donnerstag, 11. Juni, macht er in München im Bergson Station.