Seine Begeisterungsfähigkeit war grenzenlos: „Sensationell, unglaublich“ sprudelte es gerne aus ihm heraus, wenn Manfred Frei über Musiker sprach. Vielleicht war er deshalb ein so schlechter Hiob, unangenehme Nachrichten überbrachte er ungern. Als bei einem frühen „Klaviersommer“ Martha Argerich wegen einer Sehnenscheidenentzündung ausfiel, erfuhr es das Publikum erst im Saal. Bei einem von ihm eingefädelten öffentlichen Künstlergespräch mit dem in dieser Hinsicht sensiblen Chick Corea wusste der von ihm zum Gesprächsort chauffierte Star noch bei der Ankunft nichts davon und musste erst vom dafür engagierten Journalisten dazu überredet werden.

Es dürfte aber wohl auch an dieser Leugnung von Widerständen gelegen haben, dass Manfred Frei so viel möglich machte und zu einem der wichtigsten hiesigen Musik-Impresarios wurde. In die Wiege war ihm das nicht gelegt worden. Als Kriegskind in Berlin geboren, in Braunschweig aufgewachsen, kam Frei über seinen kaufmännischen Beruf nach Bayern. 1970 wird er Marketingleiter des Agrarkonzerns Baywa, nach zehn Jahren hat er genug: „Ich habe es gehasst. Jeden Tag ging es nur darum, andere fertigzumachen. Ich wollte raus aus der Enge, der Enge des Denkens“, erzählt er später. Mit 39 macht er seine Leidenschaft zur Musik zum Beruf. Noch im Jahr seines Ausstiegs gründet er mit Karlheinz Hein die Konzertagentur und Musikproduktionsfirma Loft.

Und es dauert auch nicht lange, bis die Firma zu tun bekommt. Bei einem Auftritt des Klassik-Enfant terrible Friedrich Gulda im Amerikahaus kommt man ins Gespräch, und Frei greift dessen Idee eines Genre-übergreifenden Festivals auf. Schon 1981 geht der erste, noch kleine „Klaviersommer“ mit Gulda, Nicolas Economou und Martha Argerich an den Start. Doch schon ab 1982 wird die Sache größer, weil die Stadt einsteigt und nicht zuletzt, weil Frei die Auftritte auch als professionelle Musikfilme vermarktet.

Chick Corea, Herbie Hancock: „Ich hatte sie alle“

Fortan wird der „Klaviersommer“ zum Münchner Musikereignis des Jahres, bei dem in allen großen Sälen die Größen der Musikwelt auftreten, dem Festivaltitel zum Trotz bald nicht nur Pianisten. Wobei der Jazz die Oberhand gewinnt, was der Neigung von Frei entspricht. Ein Mitschüler hatte ihm einst den Jazz nahegebracht, und Frei lernte selbst ganz ordentlich Klavier und Improvisieren. So war der Klaviersommer 25 Jahre lang Münchens wichtigstes und, mit kurzen Ausnahmen, einziges internationales Jazzfestival.

Chick Corea, Herbie Hancock und Oscar Peterson waren Stammgäste, Miles Davis war da, Lionel Hampton, Keith Jarrett, George Shearing, das Modern Jazz Quartet, John McLaughlin und Dutzende andere Stars. „Ich hatte sie alle“, sagte Frei später gerne und sprach dann begeistert über das Glücksgefühl, seinen Idolen auf Augenhöhe begegnen zu dürfen. Zahllose Anekdoten konnte er erzählen.

Parallel dazu hatte Frei 1989 auch noch das Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen mitgegründet. 2006 hatte er in einer sich wandelnden Branche dann genug vom Großbetrieb, stellte den – seither als „Jazz Sommer“ in Eigenregie vom Bayerischen Hof weitergeführten – Klaviersommer ein und gab die Leitung in Garmisch-Partenkirchen ab. Ganz aufhören freilich konnte er nicht: „Wenn ich keine Konzerte mehr machen würde, würde ich depressiv werden.“

Dem jungen Jazz gehörte sein Herz

So baute er Jazzreihen in seinem Heimatort Gauting, in Pullach, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Traunstein auf. Vor allem dem aufkommenden jungen deutschen und europäischen Jazz gehörte nun sein Herz, mitunter holte er Talente zu Workshops nach Italien. Nach wie vor läuft seine Reihe „Jazz im Kino“ im Gautinger Breitwand-Kino mit Loft-Filmen und Live-Begleitung – was er zuvor schon einige Jahre in der Black Box im Gasteig ausprobiert hatte.

Seit einem Schlaganfall 2011 gehandicapt, gab er trotzdem nie auf und blieb bis zuletzt auch ein eifriger Konzertbesucher. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Manfred Frei nun am 31. Mai mit 83 Jahren gestorben.