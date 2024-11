Wem es jetzt abends nach der winterlichen Zeitumstellung zu früh dunkel wird, der kann sich die Helligkeit und das Rosé-Gefühl des Sommers zumindest bis zum 30. November ein bisschen zurückholen. Im Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental kredenzen General Manager Marc Epper und die Küchenkünstler von Nobu Matsuhisa ein Sharing Style Menu. Das Chateau d’Esclans aus der Provence, nordöstlich von Saint-Tropez gelegen, sorgt für die Begleitung der fünf Gänge mit Premium-Roséweinen wie Upgrade to Garrus aus dem Jahr 2022 oder dem Whispering Angel von 2023. Pro Person kostet das Menu 180 Euro, natürlich sind die sogenannten Signature-Dishes, die japanisch-peruanischen Kreationen von Matsuhisa, dabei. Etwa Black Cod und White Fish Miso. Santé! (Rosé wein -Dinner im Matsuhisa Munich, Hotel Mandarin Oriental, Neuturmstraße 1, bis 30. November. 089/290 98 1875)

Frankreich gilt als einigermaßen patriotisch, was die Weinauswahl angeht. Dass sich hiesige Winzer jedoch nicht hinter ihren französischen Kollegen verstecken müssen, wollen elf Weingüter am 4. November im Hotel Bayerischer Hof zeigen. Auf Einladung des Weinguts Hans Wirsching aus Iphofen präsentieren sie von 15 bis 20 Uhr ihre Kollektionen (allein Veranstalterin Andrea Wirsching hat ein gutes Dutzend ihrer fränkischen Weine im Gepäck). Zehn Winzerinnen und Winzer aus den verschiedenen Weinanbaugebieten Deutschlands und ein Weingut aus dem österreichischen Burgenland kommen nach München. Die Weinmacher sind persönlich vor Ort und erklären, wie sich Herkunft und Terroir auf den Geschmack ihrer Weine auswirken. Tickets gibt es für 25 Euro an der Tageskasse. (Weinpräsentation im Hotel Bayerischer Hof, Promenadepl. 2-6, Mo., 4. November, 15–20 Uhr.)

Ein Glas Spätburgunder vom Kaiserstuhl zu Kebab, Mezze und Co.? Dass Weine auch die Küche des Nahen Ostens wunderbar begleiten, zeigt das TenInch in Sendling. Zur Einstimmung auf die kalte Jahreszeit gibt es nun Schmorgerichte wie Azizam, eine Art persisches Rindergulasch mit gelben Linsen und Auberginen. Auf der umfangreichen Weinkarte fände sich dazu natürlich auch ein provenzalischer Rosé, doch zu den geschmorten Speisen empfiehlt das Team eher Rotwein aus dem Bordeaux oder der Toskana. Und wenn’s mittags mal schnell gehen muss, gibt es bis zum Ende des Monats ein besonderes Angebot: Wer unter der Woche von 12 bis 17 Uhr Kebab im Brioche zum Mitnehmen bestellt, bekommt zwei zum Preis von einem. (TenInch, Gotzinger Str. 19, Mo. bis Fr.: 12–23 Uhr, Sa. 15–0 Uhr)