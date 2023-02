Die Vitrine, die mit Schals, Briefen, Bildern und vielem mehr die Erinnerung an die Katastrophe des 6. Februar 1958 dokumentiert, steht schon eine Weile am Manchesterplatz in Trudering. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie aber erst an diesem Montag offiziell eingeweiht, genau am 65. Jahrestag des Flugzeugunglücks, bei dem 23 von 44 Insassen ums Leben kamen. In dem Flieger saß damals auch die Mannschaft des englischen Fußballklubs Manchester United, sie war in Riem zwischengelandet nach einem Europapokalspiel in Belgrad. Acht Spieler und zwei Assistenztrainer starben, bis heute pflegen die United-Fans das Gedenken an diese Tragödie. Auch in diesem Jahr kamen sie zahlreich zur Gedenkveranstaltung. Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wohnten der ehemalige Man-United-Kapitän Bryan Robson sowie der FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer der Enthüllung der Vitrine bei. Aufgrund des Unglücks pflegen die beiden Klubs eine besondere Beziehung. Seit 2004 erinnert ein Gedenkstein auf dem Manchesterplatz an den Absturz im Schneetreiben. Seit zehn Jahren kümmert sich der FC-Bayern-Fanklub "Red Docs Munich" um die Betreuung des Denkmals und die besuchenden Fans.