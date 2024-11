Das Abba-Musical am Deutschen Theater ist das erwartete Spaßbad der Gefühle – die Hitparade bekommt in der aktuellen Weltlage aber noch einen aktuellen Sinn.

Von Michael Zirnstein

Als die alleinerziehende Tavernenwirtin Donna ihren einstigen Liebhaber Sam mit einem herzzerreißend gesungenen „The Winner Takes It All“ aus dem Schlafgemach jagt, muss man an Donald Trump denken. Leider. Denn man geht in „Mamma Mia!“, um mal einen Abend lang nicht an all den Mist in der Welt zu denken – diese Gute-Laune-Garantie hat das Abba-Singspiel zu einem der allererfolgreichsten Musicals überhaupt gemacht.