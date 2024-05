Von Michael Zirnstein

Manche Kunst überdauert. Eher, wenn sie aus Marmor ist. Dem Barberinischen Faun fehlen Arm, Fuß, ein paar Finger und die Penisspitze, aber das nimmt dem Lüstling nichts von seiner ewig leidenssüßen Schamlosigkeit. Verglichen mit der römischen Statue, ist Malvas Musik ein Küken. Die Attribute "zart" und "federleicht" werden ihr oft zugeschrieben. So präsent die junge Künstlerin auch ist, so befürchten doch viele, sie würde in absehbarer Zeit vom mächtigen Pop-Schredder zermalmt werden.