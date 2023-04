Von Oliver Hochkeppel

Am spannendsten wird es in der Musik immer dann, wenn ein Künstler zum Bindeglied wird zwischen dem, was man kennt und mag, und etwas Neuem, Herausfordernden. Im besten Fall ist dann auch noch seine Entwicklung zu hören und wo er herkommt. So einen schönen, bewegenden Moment bescherte einem Malika Tirolien in der Unterfahrt.

Die aus dem französischen Übersee-Departement Guadeloupe (genauer aus Marie Galant, einer kleinen, sehr ländlichen und traditionellen Insel vor der Insel) stammende, seit 20 Jahren in Montreal lebende Sängerin ist im Snarky Puppy-Umfeld bekannt geworden. Schon auf deren erstem (von inzwischen fünf) Grammy-gekrönten Album "Family Dinner" von 2013 war sie dabei. Kollektiv-Mastermind Michael League gründete dann quasi für sie die Band Bokanté, wo sie kreolisch singen durfte und sollte. Klarer Fall bei dieser Vorgeschichte: Der Grundton von Tiroliens exzellent ausgebildeter Stimme ist soulig-funkig.

In dieser bewährten und beliebten Ecke hätte sie es sich bequem einrichten können, doch Tirolien will mit ihren eigenen Projekten erkennbar mehr. Das in der Unterfahrt vorgestellte Programm, gespeist aus dem schon 2014 erschienenen Album "Sur La Voie Ensoleillée" und vor allem dem aktuellen "Higher" (die ersten beiden einer geplanten, den vier Elementen gewidmeten Tetralogie), geht weit über den üblichen Neo-Soul-Kosmos hinaus.

Ein stark afrofuturistisch angehauchtes, spirituell aufgeladenes Gesamtkunstwerk entwirft sie da mit ihrer erstklassigen Band. Psychedelische Synthie-Flächen wechseln ab mit treibenden Beats, erstaunliche Vokalisen mit französisch-kreolischen Rap-Einlagen, kraftvolles weibliches Empowerment ("Sisters") mit der filigranen Vertonung eines religiösen Gedichtes ("Priere") ihres Großvaters Guy Tirolien. Was in der Beschreibung widersprüchlich klingen mag, fügte sich beim Konzert harmonisch ineinander - vermittelt durch die starke kreolische Persönlichkeit Malika Tiroliens.