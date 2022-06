Von Anastasia Trenkler, München

Die Menge tobt, als ein Besucher des "Sputnik Springbreak"-Festivals seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Tröten und Rufe gehen durchs Publikum. Der Musiker Majan zeigt sich überwältigt und gratuliert mit einer Flasche Sekt dem Paar neben ihm auf der Bühne. All das zeigt ein Video, das der Künstler später auf Instagram posten wird. In der Bildunterschrift schreibt er: "Es wurde Liebe gespielt, Menschen haben sich verliebt und manche sogar verlobt!" Nach zwei Jahren Festival-Pause freut sich Majan, der mit bürgerlichem Namen Marian Heim heißt, wieder live zu spielen: "Es ist das Beste! Und auch mir selbst tut es gut, wieder rauszukommen und was zu erleben", sagt er.

Der 22-Jährige kommt ursprünglich aus Schorndorf bei Stuttgart. Im Alter von acht Jahren lernt er Schlagzeugspielen, bringt sich selbst später Klavier bei. Gemeinsam mit seinen Freunden beginnt Majan als Jugendlicher zu rappen und erste Texte zu schreiben. Im Jahr 2019 traut er sich, einen seiner Tracks dem Rapper Cro zu schicken. Der führt zu dieser Zeit erfolgreich ein eigenes Label und erkennt das Talent des jungen Künstlers. Gemeinsam nehmen sie den Pop-Rap-Song "1975" auf, der Majans Durchbruch wird.

Seitdem arbeitet er mit namenhaften Künstlerinnen und Künstlern der deutschen Musikszene zusammen - etwa mit Clueso, Lea, der Band Provinz und dem Rapper Badchieff, der in Gröbenzell bei München aufgewachsen ist. Ob er einem Feature zustimmt oder nicht, macht Majan eher von der Person als von ihrer Musik abhängig. "Mir ist wichtig, dass ich mich mit dem Menschen verstehe und dass der Vibe passt", sagt er. Ein Musiker, bei dem das der Fall zu sein scheint, ist Schmyt. Mit ihm nimmt Majan 2020 den Song "Monoton" auf. Zwei Jahre später ist er auf dessen Album "Universum regelt" mit gleich zwei Songs als Feature-Gast vertreten. Beide Musiker eint die Vorliebe für gefühlvolle Lyrics und genreübergreifende Sounds. Majan wechselt unangestrengt zwischen Rap- und Gesangsparts, begeistert mit Balladen am Klavier ebenso wie mit Party-Songs mit Reggae-Einflüssen.

Neben der Festival-Auftritte - wie etwa auf dem Puls-Open-Air am kommenden Freitag - holt Majan aktuell Konzerte nach, die in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausgefallen sind. "Ich finde Solo-Shows sind nochmal besonders: Man erwartet mehr von sich und auch vom Publikum", sagt der Musiker. Für die Münchner Fans spielt er am kommenden Sonntag den Ersatztermin für gleich drei Konzerte. Ob ihnen das einen Heiratsantrag wert sein wird? Man wird sehen. Lust darauf live zu performen, hat Majan alle Mal.

Majan, Sonntag, 12. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4