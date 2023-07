Von Lukas Heinser, Utting

Jetzt, da die Temperaturen immer wieder auf über 30 Grad klettern und einem das Hirn im Schädel brutzelt, ist ein bisschen Kühle willkommen. Zum Beispiel im Schatten, den die Hecken eines Maislabyrinths auf die verwinkelten Wege werfen. Je tiefer man sich verirrt, desto länger kann man die Abkühlung genießen. Viele der Maislabyrinthe in Bayern bieten zudem Spiele, Rätsel und Attraktionen für Groß und Klein.

Ex-Ornamentis-Labyrinth in Utting zum Thema "Micky und Minnie Maus"

Das Ex-Ornamentis-Labyrinth in Utting ist schon ein Vierteljahrhundert alt. Und Walt Disney ein ganzes. Diese Geburtstage wurden heuer zusammengelegt und daraus entstand ein Maislabyrinth zum Thema "Micky und Minnie Maus". Aus der Luft sind die beiden mit Strohwegen gezeichneten Mäuschen schon gut zu erkennen. Vom Mittwoch, 19. Juli, an kann man sie und ihre Disney-Freunde dann auch als Holzfiguren oder begehbare Zeichnungen im Innern des Irrgartens antreffen. Darüber hinaus gibt es ein Suchspiel, bei dem bunte Stempel gefunden werden müssen, bei Erfolg erhalten die Finder ein "kleines Andenken". Unter allen Gewinnern wird zusätzlich ein Rundflug übers Labyrinth und den Ammersee verlost.

Der Ex-Ornamentis-Garten an der Fahrmannsbachstraße 2 bietet zudem ein Wasserspiel mit einer Brunnenpumpe und eine 60 Meter lange Kugelbahn. Wie jedes Jahr locken zudem Kürbistunnels, ein Riesenbällebad, eine Rennstrecke für Trettraktoren, ein großer Sandkasten mit Baggern und ein Aussichtsturm. Gegen das Artensterben hilft eine große Insekten- und Wildbienenvielfalt in Bienenhotels. Das Labyrinth kommt auf eine Wegstrecke von insgesamt 3,2 Kilometern. Kinder müssen allerdings keine Angst haben, nicht mehr herauszufinden - der Außenrahmen des Irrgartens führt von allen Seiten her zum Ausgang. Wer schon am Eröffnungstag, Mittwoch, 19. Juli, um 15 Uhr vorbeischaut, erhält ein Auftaktsgeschenk und zu jeder bezahlten Eintrittskarte eine verschenkbare Freikarte.

Ex Ornamentis, Eröffnung am Mittwoch, 19. Juli, um 15.00 Uhr, 20. bis 28. Juli jeweils Mo.-Fr. 14-20 Uhr, Sa.-So. 10-20 Uhr, 29. Juli bis 11 September jeweils 10-20 Uhr, 12.-24. September jeweils Mo.-Fr. 14.30-18.30 Uhr, Sa.-So. 10- 18.30 Uhr, Fahrmannsbachstr. 2, 86919 Utting am Ammerse, Telefon 08192/934683, www.exornamentis.de

Rätsel und Selbstpflückfelder in Lochhausen

Die Kleinen können auch in diesem vom Familienbetrieb Hofreiter geführten Labyrinth bei einem Stempel-Gewinnspiel mitmachen, Erwachsene bei einem kniffligen Rätsel. Ums Labyrinth herum erstrecken sich Selbstpflückefelder mit Gemüse und Obst - auch hier gibt es ein Ernte-Gewinnspiel. Im anliegenden "Beeren-Café" wird die Ernte vom Feld direkt zu Gerichten verarbeitet - Beerenkuchen, Salat, Apfel-Johannisbeer-Schorle und Vieles mehr.

Maislabyrinth Lochhausen, 14. Juli bis Ende September, Purpurweidenweg 17, 81249 München, www.hofreiter.de

Labyrinth und Spielfeld in Oderding

In Sachen Attraktionen macht das Spielfeld in Oderding dem Mickey-Mouse-Garten Konkurrenz: Hier gibt es Wassermatte, Strohhüpfburg, Piratenschiff, Fußballfeld - ein Traum für die Kinder. Das Labyrinth lädt zudem zum Verirren mit Suchspiel ein. Zur Verpflegung steht ein Kiosk mit Eis, Getränken, Kaffee und kleinen und größeren Snacks bereit.

Maislabyrinth Oderding, 31. Juli bis 11. September, täglich 10.30-19 Uhr, Dorfstraße 1, 82398 Oderding, Telefon 01601811723, www.oderdinger-maislabyrinth.de