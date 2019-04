2019 ist das Jahr, in dem Markus Söder nicht mehr der neue Endlich/Plötzlich-Ministerpräsident ist, sondern arrivierter Landesvater, und obendrein Parteichef. "Einige Wettbüros haben schon vor drei Jahren Wetten angeboten, dass der Markus jetzt in Doppelfunktion sein wird", sagt Asül. Denn laut chinesischem Kalender sei 2019 das Jahr des Schweins. "Und wenn einer Schwein gehabt hat in letzter Zeit, dann der Söder!"