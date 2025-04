Politik-Parodie beim Maibockanstich : „Bis jetzt ist Friedrich Merz für SPD und Grüne so was wie der Nikolaus“

Markus Söder auf einer Stufe mit Heidi Klum und Annalena Baerbock als Au-Pair-Mädchen in New York: Die besten Sprüche von Django Asül und Maibockanstich-Newcomerin Kathi Wolf in der Nachlese.