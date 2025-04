„Bis jetzt ist Friedrich Merz für SPD und Grüne so was wie der Nikolaus“

Markus Söder auf einer Stufe mit Heidi Klum und Annalena Baerbock als Au-Pair-Mädchen in New York: Die besten Sprüche von Django Asül und Maibockanstich-Newcomerin Kathi Wolf in der Nachlese.

Von René Hofmann

Kabarettistin Kathi Wolf als Kellnerin Kathi zum Einstieg in den Abend: „So, haben alle was zu trinken? Mir ist es ja sehr wichtig, dass alle gut versorgt sind, weil wenn der Bayer nichts Gscheides zu trinken hat, dann fängt er an zu denken, und dann denkt er – i hab ja gar nix zu trinken. Und dann denkt er weiter und sagt – da sind die Grünen dran schuld. Das ist so ein Reflex, da kann der Bayer nix dafür, das ist das Söder-Syndrom, Morbus Markus.“