So fielen die Reaktionen auf Django Asüls Maibock-Rede aus

Der Kabarettist Django Asül erklärt beim Maibockanstich im Hofbräuhaus, wie „Rambo-Merk“ zum „Limbo-Fritz“ wurde und warum Abraham Lincoln zu den Gründungsfiguren der CSU zu rechnen ist. Das kommt so gut an, dass manche die Starkbier-Ordnung der Stadt erschüttert sehen.

Von René Hofmann

Unten, in der Schwemme, der großen Gasthalle des Hofbräuhauses, prangt ein Spruch über einem der größten Bögen, die die Decke tragen: „Durst ist schlimmer als Heimweh.“ Eine Botschaft, die ziemlich klar an die große Zahl der Gäste gerichtet ist, die es aus der Ferne ins Herz der Stadt zieht, ans Platzl, und dort in den vielbesungenen Biertempel, der dem Freistaat Bayern gehört.