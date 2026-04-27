April ist der Monat der Schlawiner, heißt es beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Gemeint sind vor allen Dingen Maibaum-Diebe und Freinacht-Anarchisten. Fällt deren Tun unter Brauchtum oder ist es strafrechtlich relevant? Rechtsanwalt Christoph Knauer, Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), gibt Antwort.
Brauchtum und RechtIst Maibaum-Diebstahl eine Straftat?
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Hausfriedensbruch, Diebstahl, Erpressung – beim Maibaumklau kommt einiges Bedenkliche zusammen. Ein Münchner Jurist gibt Auskunft, wie der Brauch strafrechtlich bewertet wird. Und wie sieht es mit Unsinn in der Freinacht aus?
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