April ist der Monat der Schlawiner, heißt es beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Gemeint sind vor allen Dingen Maibaum-Diebe und Freinacht-Anarchisten. Fällt deren Tun unter Brauchtum oder ist es strafrechtlich relevant? Rechtsanwalt Christoph Knauer, Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), gibt Antwort.