Jörg Alexander in der Rolle eines modernen Alchimisten mit einer Amillarsphäre, einem historischen astronomischen Messgerät für Sternenkonstellationen.

"Wissenschaft und Magie sind ein wunderbares Spannungsfeld, in dem ich mich gerne bewege — durch mein Ingenieurs-Studium und meine lebenslange Beschäftigung mit der Zauberkunst bin ich dazu prädestiniert", sagt der Münchner Zauberer Jörg Alexander über die neunte und neue Ausgabe der Reihe "Magie & Kulinarik", die am 8. Oktober im Teamtheater beginnt. Die Figur, die er in seinem Programm verkörpere, sei die "eines modernen Alchimisten" - weshalb auch eine Amillarsphäre zum Einsatz kommt, ein historisches astronomisches Messgerät für Sternenkonstellationen. Persönlichkeiten wie Isaak Newton, Thomas Edison und John Nash - der Mathematiker, der durch "A Beautiful Mind" zur Filmberühmtheit wurde - inspirierten ihn zu seinen Kunststücken, die mit Kulinarik von Stefanie Sammeck von Taste Munich angereichert werden.

Die Reise zum Staunen - Magie und Kulinarik, Sa. und So., 8./9. Oktober, 18.15 Uhr, Teamtheater, Am Einlass 4, Tel. 36 10 04 22