4. März 2019, 18:48 Uhr Magenkrebs Eine Umleitung im Körper

Dieser Eingriff kann zwar niemanden heilen und auch kein Leben verlängern, aber er kann die letzten Wochen und Monate angenehmer machen, sagt Markus Dollhopf, Chefarzt an der München Klinik für Magen- und Darmerkrankungen. Eine neue Therapie ermöglicht Magenkrebspatienten, die zuvor mit Sonden und Schläuchen ernährt werden mussten, wieder zu essen und zu trinken. Durch die Tumore, so erklärt es der Arzt, entstehen Engstellen am Magenausgang, die die Nahrungsaufnahme verhindern. Um sie zu behandeln, war früher eine Operation mit Bauchschnitt notwendig. Dann dauerte es häufig ein bis zwei Wochen, bis der Patient wieder essen konnte - wertvolle Zeit für jemanden, der ohnehin nicht mehr viel davon hat. Ärzte entwickelten ein System mit Stents, also kleinen Röhrchen aus Draht, die Magen und Dünndarm miteinander verbinden und sozusagen eine Umleitung herstellen. Eingesetzt werden diese Stents nicht mehr durch einer OP, sondern endoskopisch. So entsteht keine Wunde und der Patient kann meist schon am nächsten Tag wieder essen. Das Münchner Krankenhaus war vor etwa zwei Jahren eines der ersten, das dieses Verfahren anwendete. Für die Patienten sei es eine Befreiung, sagt Dollhopf. "Ärzte unterschätzen oft, wie wichtig körperliche Unversehrtheit gerade am Ende des Lebens ist."