Treue, Liebe, Begehren und Verrat: In seinem jüngsten Werk beschäftigt sich Roberto Saviano mit den Frauen in der Mafia. Im Münchner Literaturhaus erläutert er die Hintergründe.

Von Ornella Cosenza

Personenschützer sitzen selten im Münchner Literaturhaus. An diesem Dienstagabend ist noch etwas ungewöhnlich: Das Publikum muss Jacken und Mäntel an der Garderobe abgeben. Vor dem Einlass in den Lesungssaal kontrolliert ein Mitarbeiter die Taschen der Gäste. Die Sicherheitsvorkehrungen sind strenger als sonst. Heute liest der italienische Reporter und Autor Roberto Saviano. Nachdem 2006 sein erstes Buch Gomorrha über die Machenschaften der neapolitanischen Mafia, der Camorra, erschien, bekam er Morddrohungen und steht unter Polizeischutz.