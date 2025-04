Er schrieb, sein Name sei Roland Leonard. Und je öfter Maria T. (Name geändert) sich mit dem Mann via Facebook unterhielt, desto verliebter fühlte sie sich. Am Ende so verliebt, dass sie dem Unbekannten knapp 22 000 Euro auf unterschiedliche Konten überwies. Eine andere Frau verlor auf diese Weise 235 000 Euro. „Love Scamming“ wird die Betrugsmasche genannt, und derer sollen sich in Deutschland vorwiegend Mitglieder der Black-Axe-Bewegung, einer nigerianischen Mafia , bedienen. Zwölf Männer sitzen seit Montag vor der Staatsschutzkammer am Landgericht München I. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Nur einer der Angeklagten bestreitet die Vorwürfe, der Rest schweigt zu Prozessbeginn.

Im größten Sitzungssaal des Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße herrscht reger Andrang. Zwölf Angeklagte, die in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft sitzen, werden vorgeführt, dazwischen ihre Strafverteidigerinnen und Verteidiger, teilweise werden Angeklagte von zwei Juristen vertreten. Dazu noch Dolmetscher, etwa zwei Dutzend Justizbeamte, eine achtköpfige Strafkammer mit Ersatzrichtern und -schöffen. Aus Letzterem lässt sich schließen, dass die Kammer mit einer langen Verfahrensdauer rechnet. Nach Angaben von Ermittlern soll hier schließlich der erste große Prozess gegen die nigerianische Mafia in Deutschland beginnen.

Drei Staatsanwälte sind am ersten Prozesstag gut damit beschäftigt, die 28 Seiten umfassende Anklageschrift vorzutragen. Und die beginnt erst einmal mit der Historie der Gruppierung: Die Bruderschaft der Black Axe soll sich 1977 an der Universität von Benin City in Nigeria gegründet haben. Wohltätige Zwecke, Gleichheit und Gerechtigkeit seien auf der Agenda gestanden, allerdings sei die Gruppierung in den 80er-Jahren zunehmend gewaltsam und kriminell geworden, so die Anklage. In Nigeria wurde sie 2004 verboten, anschließend soll die Gruppierung in der Vereinigung Neo Black Movement of Africa (NBM) aufgegangen sein. Laut Anklageschrift distanziere sich NBM von den Black Axe, tatsächlich aber seien die Organisationen „gleichzusetzen“. Eine Anfrage der SZ bei NBM in Nigeria blieb bis zum Montagabend unbeantwortet.

Ermittler gehen davon aus, dass die Black Axe mit ihrem Netzwerk im Rauschgifthandel tätig ist, Frauen von Nigeria nach Europa schleust und sie zur Prostitution zwingt. In Deutschland soll die Gruppierung hauptsächlich im Sektor „Love Scamming“, gewissermaßen einer digitalen Heiratsschwindelei, sowie Geldwäsche tätig sein.

Zwölf Männer im Alter zwischen 33 und 54 Jahren sitzen nun in München auf der Anklagebank. Und die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass mit dem Ältesten, einem 54-jährigen Kraftfahrer, der Deutschland-Chef der Vereinigung gefasst wurde. Weltweit soll die mafiöse Vereinigung 30 000 Mitglieder zählen, die nun auch verstärkt von Deutschland aus agiere, so die Staatsanwaltschaft. Die Gruppierung sei durchorganisiert, vom Pressesprecher bis zum Generalsekretär und Schatzmeister sowie einem „Mann fürs Grobe“. Denn wenn sich die Mitglieder nicht an Regeln wie die Verschwiegenheit hielten, würden Disziplinarmaßnahmen wie Peitschenhiebe oder bei Verrat sogar der Tod drohen.

Im April vergangenes Jahr hatte das Bayerische Landeskriminalamt erstmals deutschlandweit eine Razzia gegen die Bruderschaft vorgenommen. Als Schwerpunkt der nigerianischen Mafia machten die Ermittler Bayern aus. In Deutschland sollen etwa 200 Mitglieder aktiv sein, die laut den Ermittlern nach außen hin „eine karitative Fassade“ aufrechterhalten würden. Hier sei man kaum gewalttätig und habe sich auf Geldwäsche spezialisiert. Bei Unstimmigkeiten mit Mitgliedern werde laut Staatsanwaltschaft kein Blut in Deutschland vergossen, viel mehr werden Verwandte in Nigeria zur Rechenschaft gezogen.

Die Zweite Strafkammer als Staatsschutzkammer hat für den Prozess mehr als 50 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende Dezember zu erwarten sein.