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Traditionsfirma MaerzWie ein 28-Jähriger klassischen Strickwaren ein neues Image geben will

Lesezeit: 4 Min.

Mit 28 Jahren führt Louis Bezner den Münchner Strickwarenhersteller Maerz. Für ihn ist diese Aufgabe sein „Gesellenstück“.
Mit 28 Jahren führt Louis Bezner den Münchner Strickwarenhersteller Maerz. Für ihn ist diese Aufgabe sein „Gesellenstück“.
Foto: Robert Haas

Das Münchner Traditionsunternehmen Maerz muss sich verändern und neue Kunden gewinnen – jüngere und weibliche.  Geschäftsführer Louis Bezner hat dafür konkrete Ideen.

Von Catherine Hoffmann

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Ein Ort für große Modegefühle ist das Gewerbegebiet in Perlach eher nicht. Hier, zwischen schmucklosen Zweckbauten, hat die Maerz Muenchen KG ihren Firmensitz. Im Untergeschoss liegt das Outlet. Dort hängen dicht an dicht Pullover und Strickjacken aus vergangenen Kollektionen: viel Dunkelblau, Grau und Beige, dazwischen aber auch leuchtendes Pink. Solide, klassische Ware. Eine Etage höher wird dagegen an der Zukunft des mehr als hundert Jahre alten Strickwarenherstellers gearbeitet – an neuen Farben, neuen Formen und vor allem an einem neuen Bild der Marke.

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