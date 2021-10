Der Kulturverein Wannda darf auch in diesem Advent seine Marktzelte nicht in der Au aufschlagen.

Ein paar Zelte auf der Theresienwiese stehen schon. Danach könnte man eine Bauernregel erdichten: "Siehst' sie im Spätherbst auf der Wiesn bau'n, kannst' im Advent zum Tollwood schau'n." Dass sich der Spruch auch heuer wieder bewahrheitet, ist besonders beruhigend nach dem ausgefallenen Festival im Pandemie-Advent 2020. Das Christkindl-Tollwood - man mag es wegen seines Kulturbudenzaubers mögen oder als Feuerzangenbowlenhölle eben nicht - hat seinen festen Platz im Kulturkalender.

Da würde der Wannda e.V. mit seinem Märchenbazar gerne hinkommen. 2015 hat der Kulturverein erstmals seinen alternativen Wintermarkt mit Familien- und Kulturprogramm aus Zirkuszeltchen, Schießbüdchen und anderem Kirmeströdel gezimmert. "Wie Tollwood früher", freuten sich viele und folgen dem Wannda-Zirkus auch, als der vom Viehhof auf die Lamentofläche weiterziehen musste, die nun aber so zubetoniert ist wie der Märchenbazar heimatlos. Das heißt, eigentlich dürfte der Verein seine Zelte heuer im Olympiapark aufschlagen, wo sommers das Tollwood tobt. "Aber wollen wir das?", fragen sich Julian Hahn und der Vereinsvorstand, der jedes Jahr persönlich die Zeltnägel einschlägt. Draußen auf dem Oberwiesenfeld komme man schwer hin, man müsste Leute mit Autos aus dem Umland anlocken, müsste wachsen, und das wäre eben Wintertollwood 2.0 und nicht der Märchenbazar. Noch haben sie nichts entschieden, obwohl sie auf Facebook schon trommeln: "Juhu! Der Märchenbazar darf wieder stattfinden." Mit Datum (25.11. - 29.12.), aber noch ohne Ort.

Eigentlich wissen sie, wo sie hinwollen: Auf den Mariahilfplatz, das "Herz der Au", die letzte freie Schotterfläche in der Innenstadt, wo nur die Dulten steigen dürfen. Die Anwohner haben sogar mal den Circus Roncalli erfolgreich verjagt. Die Wanndas warben für eine Öffnung des Platzes, bewarben sich dafür, teilweise mit Erfolg: Zuletzt sprach sich die große Bürgerversammlung für sie aus. Politisch ist es ein Gefrett, der Bezirksausschuss hatte sich knapp für ein kommerzielles Konkurrenz-Winterdorf ausgesprochen, das auch das Wirtschaftsreferat vorzieht. Erst einmal will man nun die Kriterien für eine eventuelle Vergabe katalogisieren. Und eine weitere Versammlung abwarten, diesmal der direkten Anwohner, die, wie zuvor geschehen, eher für mehr Sitzbänke, Parkplätze, Bäume und überhaupt "die Spiritualität des leeren Platzes" die Ellbogen ausfahren werden. Ob solcher Argumente sind jetzt selbst die letzten Wannda-Unterstützer im Stadtrat eingeknickt. Mit dem Märchenbazar in der Au wird es also wieder nichts, und das ist nicht schön.