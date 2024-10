Von Andreas Salch

Karl-Heinz B. ist Rentner, 76 und hat bisher 50 Jahre seines Lebens in Gefängnissen verbracht. 1972 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seine Lebensgefährtin bei einem Streit ermordet hatte. 2018 wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Karl-Heinz B. zog in ein Männerheim in Sendling. Im Oktober vergangenen Jahres soll er dort versucht haben, einen Mitbewohner mit drei Messerstichen in den Rücken zu töten. Für die mutmaßliche Tat muss sich Karl-Heinz B. seit diesem Dienstag vor einem Schwurgericht am Landgericht München I verantworten. Einem Psychiater, der ihn in der Untersuchungshaft untersucht hat, sagte der 76-Jährige: „Ich bedauere die Tat nicht.“