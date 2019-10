"Ein unmöglicher Preis" vom 12./13. Oktober:

Sexismus? - Toleranz!

Vorab: Ich kenne Herrn Schumann nicht persönlich und war noch nie Gast in seiner Bar. Über die Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben, muss ich mich doch sehr wundern. Es ist unglaublich, worüber sich manche Leute aufregen. Haben diese Leute, die Herrn Schumann hier Sexismus und dergleichen vorwerfen, noch nie etwas von "unternehmerischer Freiheit" gehört? Danach bleibt es jedem Unternehmer selbst überlassen, wie er seinen Betrieb ausstattet, was er vertreibt oder mit welchem Personal er arbeiten möchte. Neben den Gesetzen ist er nur seinen Kunden und seinen Investoren (meist seinem eigenen Geld) verpflichtet.

Was bitte hat es mit Sexismus zu tun, wenn Herr Schumann aus unternehmerischen Überlegungen heraus nur Männer hinter die Bar lässt? Es ist seine unternehmerische Entscheidung - sonst nichts. Letztlich stimmen seine Gäste mit dem Besuch der Bar darüber ab, ob seine Entscheidung richtig oder falsch ist. Es bleibt aber immer seine Entscheidung. Es gibt viele Betriebe in sehr vielen Branchen, in denen nur Frauen arbeiten. Sicher auch wohl überlegt. Ist das dann auch sexistisch? Hat diese Gesellschaft wirklich keine anderen Probleme, als sich um die unternehmerischen Entscheidungen eines Barbesitzers zu empören? Schon mal etwas von "Toleranz" gehört? Michael Krines, München

Zeitgeist-Erregungen

"Frauenfeindlich", "Sexismus", womöglich nächstens dann noch subkutan unterstellte "Übergriffe", so ein Quatsch! Mit diesen zeitgeistverdächtigen Vokabeln sollte man vorsichtig sein bei Charles Schumann: Hier wird an einem Solitär, einem der letzten tollen Individualisten aus München öffentlich grotesk herumgedoktert, der trotz seines sagenhaften gastronomischen Erfolges das geblieben ist, was er ist: Ein neugieriger, interessierter klasse Typ, der seinen Gästen im Zentrum seiner Stadt einen Treffpunkt, ein "Zuhause" gegeben hat, zum Treffen, Klatschen, Tratschen, Diskutieren, Degustieren, Lieben, Speisen - das allen genommen sein wird, wenn es ihn einmal nicht mehr geben sollte! Andrea Welker, München