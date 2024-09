„Whaaat, da sitzt mein ganzer Instagram -Feed zusammen an ’nem Tisch!“, ruft eine jugendliche Besucherin des Schützenzelts. Sie eilt mit Freundinnen zur Absperrung der Hausbox, stellt sich auf Zehenspitzen, bittet um Selfies. Gerade öffnet Yase Lion, auf Tiktok bekannt als selbsternanntes „Munich basic Girl“, eine Flasche Pommery. Diana zur Löwen, die in Reels sowohl zu trendigem Haarstyling wie auch zu Investments in ETF-Fonds informiert, filmt sie – später am Abend wird sie den Clip mit dem Kommentar „Wiesn-Queen!!!“ hochladen. Umringt sind die zwei von weiblicher Social-Media-Prominenz, unter vielen: die Youtuberin Ischtar Isik oder die ehemalige Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel, Jana Heinisch. Eine von ihnen, der Arm ist im Getümmel um Diana und Yase nicht zuzuordnen, hält ein Ringlicht zur besseren Ausleuchtung des Videos parat.

Den eigenen „Instagram-Feed“, also die abonnierten Promis, Models, Schauspielerinnen, von denen man sich auf Social Media (Life-)Style-Tipps holt, live zum Beobachten im Schützenzelt – da kann es sich nur um die Madlwiesn handeln, die die PR-Agentur hell & karrer communications zum neunten Mal in der komplett in Rosa getauchten Box im Schützenzelt veranstaltet hat, oder wie man lieber sagt, „gehostet“ hat. Teddybären und Pfirsichlikör liegen zwischen den Brotzeitbrettln.

Es handle sich um mehr als einen Termin zum Posten und Posieren, sagt Organisatorin Felicitas Karrer: „Es geht auch um den Austausch.“ Deshalb sei die Gästeliste strikt auf 150 Namen beschränkt: „Wir wollen ein exklusives Event sein. Dass es sich anfühlt wie auf einem alljährlichen Treffen mit der alten Schulklasse.“ Karrer steht gemeinsam mit Kollegin Janina Hell auch hinter der Initiative „Frauen 100“, einem Netzwerk, in dem Frauen sich miteinander in Verbindung setzen und im beruflichen Werdegang gegenseitig stärken können.

Detailansicht öffnen Schauspielerin Gizem Emre, bekannt aus "Fack ju Göhte." (Foto: Leonhard Simon/Getty Images for hell & karrer C)

„Ein Frauenpower-Event“, so beschreibt auch Gizem Emre die Madlwiesn. Zu der Schauspielerin, die viele noch als Zeynep in „Fack ju Göhte“ kennen, durchzukommen, ist gar nicht leicht. So viele „Busserl“, wie ihr im Minutentakt von Tischnachbarinnen zugeworfen werden. Zum dritten Mal schon sei sie auf dem Event, sagt Emre, besonders gut gefalle ihr das professionelle Styling des Designers Limberry, das der Party vorausgegangen war.

Es wird spät. Ein paar Madl sind ins P1 gezogen, andere sitzen in der Nachbarbox – Gerüchte verdichten sich, dass dort Bill Kaulitz feiert. Und plötzlich tanzt Ursula Karven mit rosafarbenem Tiroler Hut und Nina Eichinger im Arm auf der Bank. Das Motto von Karven: „Heute weder Business- noch privaten Talk: Heute sing’ ich nur!“ Und das tat sie inbrünstig – wer’s nicht glaubt: Es wurde gepostet.