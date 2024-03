Madison Beer in München

Junge Mädchen lieben Madison Beer. Bei ihrem Konzert in München präsentiert sich die US-Amerikanerin als große Künstlerin mit Bewusstsein für Pop-Geschichte.

Von Dirk Wagner

Madison Beer war erst 13 Jahre alt, als sie 2012 in einem Video den Etta-James-Klassiker "At Last" von 1960 sang. Als Justin Bieber das sah, twitterte er begeistert, wie jung diese Sängerin doch sei. Mittlerweile ist Madison Beer eine der weltweit erfolgreichsten Influencerinnen, die auf den entsprechenden Internetforen mehr als 60 Millionen Follower erreicht. Damit gilt sie bereits als Star der Generation Z, der vor allem eines beherrscht: die mediale Selbstinszenierung.