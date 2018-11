9. November 2018, 18:54 Uhr Made in Munich Lauter Lieblingsstücke

Berühmt in Australien: Christina Barho macht Mode, die man in ihrer Heimat München aber kaum kennt

Von Franziska Gerlach

Ein Münchner Label? "Ich lebe halt hier, das ist meine Basis", sagt die Modemacherin Christina Barho. Aber "ein lokales Label", auf jedem Designmarkt der Stadt vertreten und ausschließlich in München zu haben, das sei "The Sept" nicht. Denn die Geschichte des Damenmodelabels beginnt nicht an der Isar, sondern 16 000 Kilometer entfernt: in Australien.

Christina Barho, 32, liebt dieses sonnige Land, die Neugier der Australier auf das Neue, die Menschen dort, die auch kleinen Start-ups wie dem ihren eine Chance ...