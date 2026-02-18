„Der Mythos. Die Legende. Der letzte Rockstar.“ Mit diesen Worten kündigt eine tiefe Stimme aus dem Off den US-amerikanischen Sänger und Rapper mgk an. Der rote Vorhang fällt und der Blick auf ein riesiges, gepierctes Gesicht der Freiheitsstatue wird frei. Die E-Gitarre startet energisch in das erste Lied „Outlaw overture“, also die Overtüre eines Gesetzlosen, und mgk erscheint aus dem offenen Mund der Lady Liberty, die aussieht, als würde sie jeden Moment ertrinken. Er greift nach der Gitarre, die von der Decke abgeseilt wird und eröffnet die spektakuläre Show vor ausverkaufter Olympiahalle.
Kritik von Lena Matuschik
